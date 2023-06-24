Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Kualifikasi MNC MXGP 2023: Tampil Gacor, Romain Febvre Rebut Pole Position!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:18 WIB
Hasil Kualifikasi MNC MXGP 2023: Tampil Gacor, Romain Febvre Rebut Pole Position!
Romain Febvre kala balapan. (Foto: Instagram/@romainfebrve)
A
A
A

HASIL kualifikasi MNC MXGP 2023 sudah diketahui. Pembalap Kawasaki Racing Team, Romain Febvre, sukses mengamankan pole position.

Sesi kualifikasi berlangsung di Sirkuit Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (24/6/2023) sore WIB. Febvre mengasapi Jeremy Seewer (Yamaha Monster Energy) dan Glenn Coldenhoff (Yamaha Monster Energy).

Romain Febvre

Febvre tampil dominan sejak awal sesi kualifikasi MNC MXGP 2023. Pembalap asal Prancis tersebut akhirnya berhasil menyelesaikan 12 putaran dengan perolehan waktu 24 menit 59,527 detik.

Untuk waktu putaran terbaik, Febvre sukses menorehkan 2 menit 186 detik. Dengan demikian, Febvre yang tampil dominan sejak sesi latihan bebas akan menjadi yang terdepan di balapan utama MNC MXGP 2023.

Di belakangnya, ada Jeremy Seewer. Catatan waktu terbaiknya berselisih 4 menit 138 detik dari Febvre.

Halaman:
1 2
