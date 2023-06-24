Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kualifikasi AWBG Air Badminton Zona Asia: Tampil Perkasa, Indonesia Sikat Malaysia dan China!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |22:31 WIB
Hasil Kualifikasi AWBG Air Badminton Zona Asia: Tampil Perkasa, Indonesia Sikat Malaysia dan China!
Tim Indonesia di AWBG Air Badminton. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL kualifikasi ANOC World Beach Games (AWBG) Air Badminton Zona Asia sudah diketahui. Indonesia sukses mengakhiri babak kualifikasi dengan kemenangan atas Malaysia dan China.

Kualifikasi AWBG Air Badminton Zona Asia digelar di Taman Sukan & Rekreasi, Presint 4, Putrajaya, Malaysia, Sabtu (24/6/2023) malam WIB. Dua kemenangan itu membuat Skuad Merah putih merajai babak kualifikasi ini dengan mengalahkan semua lawan yang dihadapi.

Tim bulu tangkis Indonesia

Hari ini, Zachariah Josiahno Sumanti dan kawan-kawan terlebih dahulu ditantang Malaysia pada babak semifinal. Sektor ganda putra yang tampil di pertandingan pertama harus menelan kekalahan terlebih dahulu dengan skor 11-16.

Tryola Nadia/Putri Syaikah yang turun di partai kedua berhasil membalikkan keadaan menjadi 32-26. Kemudian, penampilam Indonesia dilanjutkan oleh sektor ganda campuran di partai ketiga yang mampu menjaga keunggulan menjadi 48-30.

Dua tim yang tampil di laga keempat dan kelima pun mampu melanjutkan dominasi Merah-Putih dari negara tetangga itu. Indonesia pun melaju ke babak final setelah menumbangkan Malaysia dengan skor 80-66.

