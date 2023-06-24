Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Taipei Open 2023: Hajar Wakil Tuan Rumah, Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Lolos ke Final!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |17:14 WIB
Hasil Semifinal Taipei Open 2023: Hajar Wakil Tuan Rumah, Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Lolos ke Final!
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
GANDA putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil lolos ke babak final Taipei Open 2023. Kepastian itu didapat usai Febriana/Amalia mengalahkan pasangan tuan rumah, Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun, di babak semifinal.

Laga itu digelar di Tian-Mu Arena, Taipei, Taiwan, Sabtu (24/6/2023) sore WIB. Febriana/Amalia yang tampil apik berhasil menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-19.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia langsung dihadapkan dengan duel sengit di awal laga. Kejar-kejaran angka pun tersaji, di mana skor sempat imbang 1-1, 2-2, dan 3-3.

Tetapi, Febriana/Amalia berhasil keluar dari tekanan setelah itu. Mereka pun unggul dari ganda Taiwan itu dengan skor 5-3.

Sempat kembali imbang dengan skor 5-5, Febriana/Amalia bisa kembali memegang ritme permainan sehingga unggul 11-9 di interval.

Usai jeda, Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amalia- terus menjaga laju positifnya. Mereka mulai meninggalkan jauh Lee/Teng dengan skor 14-10. Febriana/Amalia pun menuntaskan gim pertama 21-16.

Di gim kedua, duel sengit kembali tersaji. Kejar-kejaran angka mewarnai lagi pertandingan di awal sehingga kedudukan sempat imbang 5-5.

Tetapi, Febriana/Amalia berhasil keluar dari tekanan kembali. Mereka memegang kendali permainan sehingga unggul 11-6 pada interval gim kedua.

