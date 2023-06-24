Hasil Semifinal Taipei Open 2023: Chico Aura Rebut Tiket Final, Usai Permalukan Wakil Tuan Rumah!

TUNGGAL putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, berhasil melesat ke babak final Taipei Open 2023. Kepastian itu didapat usai Chico Aura mengalahkan wakil tuan rumah, Wang Tzu Wei, di babak semifinal.

Laga Chico Aura vs Wang Tzu Wei digelar di Tian-Mu Arena, Taiwan, Sabtu (24/6/2023) siang WIB. Laga dimenangkan dua gim langsung dengan skor 21-6 dan 21-18.

Jalannya Pertandingan

Chico sebenarnya memulai laga dengan kurang baik. Dia harus tertinggal lebih dahulu di awal laga. Tetapi kondisi ini tak dibiarkan Chico bertahan lama. Dia langsung bangkit dan melesat unggul 5-1 dari wakil tuan rumah.

Chico pun terus menjaga laju positifnya. Dia mendulang poin demi poin sehingga yerus menjauh dengan skor 7-2. Chico pun menyentuh interval dengan skor 11-4.

Usai interval, Chico terus menjauh dengan keunggulan 14-5. Jarak poin yang cukup jauh membuat Tzu Wei kesulitan untuk mengejar yang membuat Chico akhirnya sukses menuntaskan gim pertama dengan skor telak 21-6.

Di gim kedua, Chico dihadapkan duel yang lebih ketat. Kejar-kejaran angka pun terjadi di awal laga sehingga skor sempat imbang 3-3.