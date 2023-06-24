Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Taipei Open 2023: Chico Aura Rebut Tiket Final, Usai Permalukan Wakil Tuan Rumah!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |14:57 WIB
Hasil Semifinal Taipei Open 2023: Chico Aura Rebut Tiket Final, Usai Permalukan Wakil Tuan Rumah!
Chico Aura Dwi Wardoyo kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, berhasil melesat ke babak final Taipei Open 2023. Kepastian itu didapat usai Chico Aura mengalahkan wakil tuan rumah, Wang Tzu Wei, di babak semifinal.

Laga Chico Aura vs Wang Tzu Wei digelar di Tian-Mu Arena, Taiwan, Sabtu (24/6/2023) siang WIB. Laga dimenangkan dua gim langsung dengan skor 21-6 dan 21-18.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Jalannya Pertandingan

Chico sebenarnya memulai laga dengan kurang baik. Dia harus tertinggal lebih dahulu di awal laga. Tetapi kondisi ini tak dibiarkan Chico bertahan lama. Dia langsung bangkit dan melesat unggul 5-1 dari wakil tuan rumah.

Chico pun terus menjaga laju positifnya. Dia mendulang poin demi poin sehingga yerus menjauh dengan skor 7-2. Chico pun menyentuh interval dengan skor 11-4.

Usai interval, Chico terus menjauh dengan keunggulan 14-5. Jarak poin yang cukup jauh membuat Tzu Wei kesulitan untuk mengejar yang membuat Chico akhirnya sukses menuntaskan gim pertama dengan skor telak 21-6.

Di gim kedua, Chico dihadapkan duel yang lebih ketat. Kejar-kejaran angka pun terjadi di awal laga sehingga skor sempat imbang 3-3.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/30/40/2839324/chico-aura-beberkan-faktor-non-teknis-yang-bikin-dirinya-jadi-juara-taipei-open-2023-W0DdpY4bVr.jpg
Chico Aura Beberkan Faktor Non-teknis yang Bikin Dirinya Jadi Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839056/meski-tak-hadir-di-taipei-open-2023-coach-irwansyah-tetap-beri-arahan-kepada-chico-aura-6bR494g9Yb.jpg
Meski Tak Hadir di Taipei Open 2023, Coach Irwansyah Tetap Beri Arahan kepada Chico Aura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839042/gelar-juara-taipei-open-2023-buat-chico-aura-kian-percaya-diri-sambut-turnamen-selanjutnya-kRpFRHbVai.jpg
Gelar Juara Taipei Open 2023 Buat Chico Aura Kian Percaya Diri Sambut Turnamen Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837133/kunci-keberhasilan-chico-aura-juarai-taipei-open-2023-terungkap-mOYkJ7MIT0.jpg
Kunci Keberhasilan Chico Aura Juarai Taipei Open 2023 Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2836992/selebrasi-sujud-syukur-chico-aura-jadi-sorotan-usai-juara-taipei-open-2023-1AVOTatx1E.jpg
Selebrasi Sujud Syukur Chico Aura Jadi Sorotan Usai Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/40/2836822/harry-hartono-ungkap-kunci-utama-chico-aura-dwi-sabet-gelar-juara-taipei-open-2023-rpMF76Srr2.jpg
Harry Hartono Ungkap Kunci Utama Chico Aura Dwi Sabet Gelar Juara Taipei Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement