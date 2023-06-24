Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:22 WIB
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Pebulu tangkis India, Satwiksairaj Rankireddy persembahkan gelar Indonesia Open 2023 untuk Markis Kido (Foto: Instagram/satwik_rankireddy)
A
A
A

PEBULU tangkis kontroversi India persembahkan gelar untuk Markis Kido usai raih juara Indonesia Open 2023. Pebulu tangkis India yang dimaksud yakni Satwiksairaj Rankireddy.

Sebagaimana diketahui, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty sukses menyabet gelar Indonesia Open 2023 di nomor ganda putra. Kepastian itu didapat setelah menumbangkan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada partai final yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2023) lalu dengan skor 21-17 dan 21-18.

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Menariknya, pebulu tangkis India ini persembahkan gelar untuk Markis Kido usai raih juara Indonesia Open 2023. Melalui unggahannya di akun Instagram, @satwik_rankireddy, Rankireddy mengungkapkan betapa bangganya ia meraih medali turnamen berlevel Super 1000 dan mengakui betapa istimewanya Istora Senayan. Pasalnya, ada banyak legenda bulu tangkis yang pernah bermain di sana.

“Medali super 1000 selalu menjadi impian, tetapi menang di stadion Istora selalu menjadi hal yang istimewa," ujar Rankireddy.

Lebih lanjut lagi, Satwiksairaj Rankireddy juga menuliskan jika medali tersebut didedikasikan untuk idolanya yakni pebulu tangkis legendaris asal Indonesia Markis Kido yang berpulang ke Yang Maha Kuasa dua tahun silam.

"Ada banyak legenda yang pernah bermain di sini, tetapi hanya sedikit yang menjadi juara. Medali yang saya pegang hari ini didedikasikan untuk seorang ikon, legenda yang menginspirasi saya sebagai seorang anak,” lanjut Satwiksairaj Rankireddy.

Halaman:
1 2
