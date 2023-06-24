Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian dan Melati Daeva Foto Bareng, Praveen Jordan Diminta Sabar

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |12:25 WIB
Fajar Alfian dan Melati Daeva Foto Bareng, Praveen Jordan Diminta Sabar
Praveen Jordan diminta sabar usai Fajar Alfian dan Melati Daeva foto bareng (Foto: Instagram/jordan_praveen)
A
A
A

FAJAR Alfian dan Melati Daeva foto bareng, Praveen Jordan diminta sabar. Sekadar diketahui, Melati Daeva sempat digosipkan pernah memiliki hubungan dengan partnernya di sektor ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan.

Baru-baru ini, Melati Daeva justru melakukan sesi foto bareng dengan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian. Tepatnya saat keduanya menghadiri resepsi pernikahan Kevin Sanjaya-Valencia Tanoesoedibjo di Jakarta, Jumat 23 Juni 2023.

Fajar Alfian dan Melati Daeva

Momen foto bareng Fajar Alfian dan Melati Daeva itu pun diabadikan oleh ganda putra nomor satu dunia itu di akun Instagram pribadinya, @fajaralfian95. "Kevin Valen wedding #kevinvaleninlove," tulis Fajar Alfian pada caption unggahan di akun Instagramnya, @fajaralfian95.

Dalam unggahan foto tersebut, Melati Daeva terlihat tersenyum manis menyelipkan tangannya ke lengan Fajar Alfian. Dengan parasnya yang cantik, Melati menggunakan gaun hitam di samping Fajar Alfian yang juga memberikan senyuman manisnya.

Keduanya tampak serasi dan elegan sebagai pasangan. Selain foto bareng dengan Melati Daeva, Fajar Alfian juga mengunggah sejumlah foto bersama rekan-rekannya se-Pelatnas PBSI dengan mengenakan jas.

Menariknya, setelah Fajar Alfian dan Melati Daeva foto bareng, Praveen Jordan diminta bersabar. Seperti yang sudah disinggung di atas, Melati Daeva pernah memiliki hubungan dengan partnernya di sektor ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan, sebelum akhirnya kandas.

Halaman:
1 2
