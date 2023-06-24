Link Live Streaming Semifinal Taipei Open 2023: Ada Chico Aura, Klik di Sini!

Chico Aura Dwi Wardoyo termasuk wakil Indonesia yang lolos ke semifinal Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)

LINK live streaming semifinal Taipei Open 2023 akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Indonesia menyisakan dua wakil di Taipei Open 2023 termasuk dari nomor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo.

Gelaran Taipei Open 2023 terus berlanjut dan telah memasuki babak semifinal. Pada hari ini, Sabtu (24/6/2023), dua wakil Indonesia akan berjuang demi meraih tiket puncak turnamen yang digelar di Tian-Mu Arena, University of Taipei itu.

Dimulai dari nomor tunggal putra. Chico Aura Dwi Wardoyo akan bersua wakil Taiwan, Wang Tzu Wei di babak semifinal.

Chico Aura sebelumnya mampu tampil ciamik di babak perempatfinal dengan mengalahkan unggulan keempat asal Jepang, Kenta Nishimoto. Chico menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-15.

Sementara itu, Wang Tzu Wei melaju ke semifinal usai menaklukkan rekan senegaranya, Lin Chun-Yi. Dia berhasil meraih kemenangan melalui dua gim langsung dengan skor akhir 21-13 dan 24-22.

Kemudian, dari nomor ganda putri. Indonesia masih menyisakan satu wakil yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.