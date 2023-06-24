Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Saksikan Keseruan 2 Wakil Indonesia Termasuk Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya di Semifinal Taipei Open 2023, Hari Ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Dimas Khaidar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |11:05 WIB
Saksikan Keseruan 2 Wakil Indonesia Termasuk Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya di Semifinal Taipei Open 2023, Hari Ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Jangan lewatkan aksi wakil Indonesia di semifinal Taipei Open 2023 Live di iNews (Foto: MNC Media)
A
A
A

GELARAN Taipei Open 2023 telah memasuki babak semifinal. Indonesia pun menyisakan dua wakil termasuk dari nomor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Perjuangan mereka dapat Anda saksikan secara langsung di iNews, hari ini, Sabtu (24/6/2023).

Wakil Indonesia di nomor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil melangkah ke semifinal usai kalahkan wakil Jepang, Kenta Nishimoto. Sempat tertinggal 0-2 di awal gim pertama. Tetapi, Chico berhasil membalikkan keadaan dan unggul 11-9 di interval gim pertama.

Taipei Open 2023

Setelah jeda, skor Chico semakin menjauh hingga terus memimpin dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13. Memasuki gim kedua, Chico tampil baik dan unggul meninggalkan Nishimoto hingga akhir gim, Chico terus tampil dominan dan melesat hingga menuntaskan laga dengan skor 21-15.

Kemudian, wakil Indonesia dari nomor ganda putri, Ana/Tiwi -sapaan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi- pun ikut menyusul ke semifinal setelah singkirkan pasangan Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu.

Pertandingan sudah berjalan sengit di awal gim pertama. Skor sempat imbang hingga 5-5. Namun, setelah itu unggulan nomor satu di Taipei Open 2023 itu menjauh dengan 9-5.

Interval gim pertama pun milik Ana/Tiwi dengan skor 11-7. Usai jeda, Ana/Tiwi terus mendominasi hingga unggul jauh dan sukses merebut gim pertama dengan skor 21-14.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/30/40/2839324/chico-aura-beberkan-faktor-non-teknis-yang-bikin-dirinya-jadi-juara-taipei-open-2023-W0DdpY4bVr.jpg
Chico Aura Beberkan Faktor Non-teknis yang Bikin Dirinya Jadi Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839056/meski-tak-hadir-di-taipei-open-2023-coach-irwansyah-tetap-beri-arahan-kepada-chico-aura-6bR494g9Yb.jpg
Meski Tak Hadir di Taipei Open 2023, Coach Irwansyah Tetap Beri Arahan kepada Chico Aura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839042/gelar-juara-taipei-open-2023-buat-chico-aura-kian-percaya-diri-sambut-turnamen-selanjutnya-kRpFRHbVai.jpg
Gelar Juara Taipei Open 2023 Buat Chico Aura Kian Percaya Diri Sambut Turnamen Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837133/kunci-keberhasilan-chico-aura-juarai-taipei-open-2023-terungkap-mOYkJ7MIT0.jpg
Kunci Keberhasilan Chico Aura Juarai Taipei Open 2023 Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2836992/selebrasi-sujud-syukur-chico-aura-jadi-sorotan-usai-juara-taipei-open-2023-1AVOTatx1E.jpg
Selebrasi Sujud Syukur Chico Aura Jadi Sorotan Usai Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/40/2836822/harry-hartono-ungkap-kunci-utama-chico-aura-dwi-sabet-gelar-juara-taipei-open-2023-rpMF76Srr2.jpg
Harry Hartono Ungkap Kunci Utama Chico Aura Dwi Sabet Gelar Juara Taipei Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement