Saksikan Keseruan 2 Wakil Indonesia Termasuk Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya di Semifinal Taipei Open 2023, Hari Ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton

GELARAN Taipei Open 2023 telah memasuki babak semifinal. Indonesia pun menyisakan dua wakil termasuk dari nomor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Perjuangan mereka dapat Anda saksikan secara langsung di iNews, hari ini, Sabtu (24/6/2023).

Wakil Indonesia di nomor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil melangkah ke semifinal usai kalahkan wakil Jepang, Kenta Nishimoto. Sempat tertinggal 0-2 di awal gim pertama. Tetapi, Chico berhasil membalikkan keadaan dan unggul 11-9 di interval gim pertama.

Setelah jeda, skor Chico semakin menjauh hingga terus memimpin dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13. Memasuki gim kedua, Chico tampil baik dan unggul meninggalkan Nishimoto hingga akhir gim, Chico terus tampil dominan dan melesat hingga menuntaskan laga dengan skor 21-15.

Kemudian, wakil Indonesia dari nomor ganda putri, Ana/Tiwi -sapaan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi- pun ikut menyusul ke semifinal setelah singkirkan pasangan Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu.

Pertandingan sudah berjalan sengit di awal gim pertama. Skor sempat imbang hingga 5-5. Namun, setelah itu unggulan nomor satu di Taipei Open 2023 itu menjauh dengan 9-5.

Interval gim pertama pun milik Ana/Tiwi dengan skor 11-7. Usai jeda, Ana/Tiwi terus mendominasi hingga unggul jauh dan sukses merebut gim pertama dengan skor 21-14.