Gandeng Melati Daeva di Pesta Pernikahan Kevin Sanjaya-Valencia Tanoesoedibjo, Fajar Alfian Jadi Sorotan

GANDENG Melati Daeva di pesta pernikahan Kevin Sanjaya-Valencia Tanoesoedibjo, Fajar Alfian jadi sorotan. Sekadar diketahui, Fajar Alfian telah menghadiri resepsi pernikahan Kevin Sanjaya-Valencia Tanoesoedibjo di Jakarta, Jumat 23 Juni 2023.

Fajar Alfian mengabadikan momen tersebut dengan mengunggah sejumlah foto bersama rekan-rekannya se-Pelatnas PBSI yang mengenakan jas. Menariknya, partner Muhammad Rian Ardianto di sektor ganda putra Indonesia itu membuat heboh Badminton Lovers Tanah Air.

Bagaimana tidak, dalam unggahan tersebut, Fajar Alfian menyelipkan satu foto panas ketika dirinya berdua dengan Melati Daeva Oktavianti, atlet ganda campuran Indonesia. "Kevin Valen wedding #kevinvaleninlove," tulis Fajar Alfian pada caption unggahan di akun Instagramnya, @fajaralfian95.

Terlihat, Melati Daeva yang tersenyum manis menyelipkan tangannya ke lengan Fajar Alfian. Dengan parasnya yang cantik, Melati menggunakan gaun hitam di samping Fajar Alfian yang juga tersenyum manis. Keduanya tampak serasi sebagai pasangan.

Unggahan foto tersebut sontak langsung mendapatkan sorotan dari para pencinta bulu tangkis Indonesia. Banyak yang menilai bahwa pasangan tersebut tampak cocok. Bahkan, ada yang meminta kepada Fajar Alfian untuk menikahi Melati Daeva.

"Yuk orang twitter udah bikin hastag #MELIhatFAJAR wkwk aamiinn ga sii," komentar akun @distiadakan.

"NIKAH GA LO SAMA MELI, NIKAH GA!!," balas akun @slfraa0110.