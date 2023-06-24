Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Semifinal Taipei Open 2023: Ada 2 Wakil, Live di iNews!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:49 WIB
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Semifinal Taipei Open 2023: Ada 2 Wakil, Live di iNews!
Berikut jadwal wakil Indonesia di semifinal Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di semifinal Taipei Open 2023 akan Anda ketahui di sini. Terdapat dua wakil Indonesia termasuk Chico Aura Dwi Wardoyo yang bakal tampil di semifinal dan dapat Anda saksikan secara langsung di iNews.

Gelaran Taipei Open 2023 terus berlanjut dan telah memasuki babak semifinal. Pada hari ini, Sabtu (24/6/2023), terdapat dua wakil Indonesia yang akan berjuang habis-habisan di turnamen berlevel Super 300 itu.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Dimulai dari sektor tunggal putra. Chico Aura Dwi Wardoyo akan berhadapan dengan wakil tuan rumah, Wang Tzu Wei di babak semifinal.

Sebelumnya, Chico Aura sukses tampil ciamik di babak perempatfinal dengan menyingkirkan unggulan keempat asal Jepang, Kenta Nishimoto. Chico mampu menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-15.

Di sisi lain, Wang Tzu Wei berhadapan dengan rekan senegaranya, Lin Chun-Yi di babak perempatfinal. Dia meraih kemenangan lewat dua gim langsung dengan skor akhir 21-13 dan 24-22.

Selanjutnya dari nomor ganda putri. Terdapat Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi yang akan tampil pada hari ini.

Halaman:
1 2
