Marc Marquez Minta Maaf Usai Tabrak Enea Bastianini di Kualifikasi MotoGP Belanda 2023: Itu Salah Saya

ASSEN - Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan saat menabrak rider tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini di kualifikasi MotoGP Belanda 2023. Karena itu, Marquez pun meminta maaf kepada Bastianini karena telah melakukan kesalahan sampai membuatnya tertabrak.

Marquez lagi-lagi berulah. Setelah mengalami banyak insiden kecelakaan sendiri, kini dirinya menabrak Bastianini saat keduanya sedang tidak fokus pada sesi Q1 di Sirkuit Assen, Sabtu (24/6/2023) sore WIB.

"Ya, itu salah saya. Sama halnya seperti di jalanan, siapapun yang menabrak dari belakang yang salah," ujar Marquez dilansir dari Speedweek, Sabtu (24/6/2023).

Pembalap asal Spanyol itu mengaku terlalu santai dalam gelaran yang dilangsungkan hari ini. Dia merasa dirinya tidak tampil dengan kekuatan maksimal yang dimilikinya.

"Saya mengalami situasi seperti ini 100 atau bahkan 1000 kali, tetapi hari ini semua berjalan tidak baik. Saya menengok ke belakang agar tidak ditabrak pembalap lain. Namun, pada saat yang sama Bastianini melambatkan motornya saat saya menoleh," jelas Marquez.

"Saya mendatanginya setelah balapan selesai. Semua baik-baik saja," lanjutnya.