Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2023 Usai Sprint Race MotoGP Belanda 2023: Francesco Bagnaia Masih di Puncak, Marc Marquez Peringkat 19

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:59 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2023 Usai Sprint Race MotoGP Belanda 2023: Francesco Bagnaia Masih di Puncak, Marc Marquez Peringkat 19
Marco Bezzecchi (tengah) memenangkan sprint race MotoGP Belanda 2023, diikuti Francesco Bagnaia (kanan), lalu Fabio Quartararo di urutan ketiga. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KLASEMEN sementara pembalap MotoGP 2023 usai sprint race MotoGP Belanda 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, sprint race di Sirkuit Assen, Belanda baru saja berakhir pada hari ini, Sabtu (24/6/2023) malam WIB, dan dimenangkan oleh Marco Bezzecchi.

Pembalap Tim Mooney VR46 itu tampil luar biasa di sprint race hingga mampu menjadi yang pertama menyentuh garis finis. Dengan kemenangannya itu, Bezzecchi pun berhak meraih 12 poin.

Tentu tambahan 12 poin itu amat berarti bagi Bezzecchi yang sedang berusaha kembali ke puncak klasemen MotoGP 2023. Saat ini, dengan tambahan 12 poin itu, Bezzecchi masih berada di peringkat ketiga dengan total 138 angka.

Kini Bezzecchi hanya tertinggal 10 poin saja dari Jorge Martin (Pramac Ducati) yang menempati peringkat kedua. Pada sprint race MotoGP Belanda 2023, Martin pun gagal mengeluarkan performa terbaiknya.

Alhasil, Martin hanya bisa finis di peringkat keenam dan berhak meraih tambahan 4 poin. Tambahan poin itu jelas tidak bisa mengejar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang bertengger di peringkat pertama.

Marco Bezzecchi

Ya, Martin yang kini berada di urutan kedua dengan 148 poin itu masih tertinggal jauh dengan Bagnaia yang sudah mengoleksi 169 angka. Bagnaia makin nyaman di puncak usai finis menjadi runner-up dan mendapatkan 9 poin dari sprint race MotoGP Belanda 2023.

Hasil sprint race MotoGP Belanda 2023 jelas membuat persaingan di peringkat tiga besar kini semakin menarik. Satu hal yang menarik tentunya adalah tiga pembalap Ducati sukses menguasai posisi teratas tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement