Klasemen Sementara MotoGP 2023 Usai Sprint Race MotoGP Belanda 2023: Francesco Bagnaia Masih di Puncak, Marc Marquez Peringkat 19

KLASEMEN sementara pembalap MotoGP 2023 usai sprint race MotoGP Belanda 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, sprint race di Sirkuit Assen, Belanda baru saja berakhir pada hari ini, Sabtu (24/6/2023) malam WIB, dan dimenangkan oleh Marco Bezzecchi.

Pembalap Tim Mooney VR46 itu tampil luar biasa di sprint race hingga mampu menjadi yang pertama menyentuh garis finis. Dengan kemenangannya itu, Bezzecchi pun berhak meraih 12 poin.

Tentu tambahan 12 poin itu amat berarti bagi Bezzecchi yang sedang berusaha kembali ke puncak klasemen MotoGP 2023. Saat ini, dengan tambahan 12 poin itu, Bezzecchi masih berada di peringkat ketiga dengan total 138 angka.

Kini Bezzecchi hanya tertinggal 10 poin saja dari Jorge Martin (Pramac Ducati) yang menempati peringkat kedua. Pada sprint race MotoGP Belanda 2023, Martin pun gagal mengeluarkan performa terbaiknya.

Alhasil, Martin hanya bisa finis di peringkat keenam dan berhak meraih tambahan 4 poin. Tambahan poin itu jelas tidak bisa mengejar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang bertengger di peringkat pertama.

Ya, Martin yang kini berada di urutan kedua dengan 148 poin itu masih tertinggal jauh dengan Bagnaia yang sudah mengoleksi 169 angka. Bagnaia makin nyaman di puncak usai finis menjadi runner-up dan mendapatkan 9 poin dari sprint race MotoGP Belanda 2023.

Hasil sprint race MotoGP Belanda 2023 jelas membuat persaingan di peringkat tiga besar kini semakin menarik. Satu hal yang menarik tentunya adalah tiga pembalap Ducati sukses menguasai posisi teratas tersebut.