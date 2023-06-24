Jatuh Lagi, Marc Marquez Tabrak Enea Bastianini di Kualifikasi MotoGP Belanda 2023

PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez, kembali mengalami insiden di MotoGP Belanda 2023. Kali ini, dia terjatuh usai menabrak motor Enea Bastianini (Ducati Lenovo) di sesi kualifikasi MotoGP Belanda 2023.

Sesi kualifikasi MotoGP Belanda 2023 digelar di Sirkuit Assen, pada Sabtu (24/6/2023) sore WIB. Marquez tampil di sesi kualifikasi 1 pada MotoGP Belanda 2023 ini.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- pun berjuang keras untuk melaju cepat demi melesat ke kualifikasi 1. Di tengah usahanya itu, Marquez malah mengalami nasib sial.

Dilansir dari Crash, Sabtu (24/6/2023), Marquez terlibat insiden dengan Bastianini jelang akhir sesi kualifikasi 1. Kala waktu kualifikasi kurang dari 2 menit lagi, Marquez malah menabrak Bastianini dari belakang di tikungan 1.