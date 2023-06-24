Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2023: Marc Marquez Terpental ke Posisi 17, Marco Bezzecchi Rebut Pole Position!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:49 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2023: Marc Marquez Terpental ke Posisi 17, Marco Bezzecchi Rebut Pole Position!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

HASIL Kualifikasi MotoGP Belanda 2023 sudah dirilis. Pembalap tim Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, pun sukses menyegel pole position. Sementara bintang Repsol Honda, Marc Marquez, terpuruk karena hanya bisa menempati posisi ke-17.

Sesi kualifikasi MotoGP Belanda 2023 digelar di Sirkuit Assen, Sabtu (24/6/2023) sore WIB. Bezzecchi tampil apik sehingga mencatatkan waktu paling cepat. Di tiga besar, Bezzecchi ditemani oleh Francesco Bagnaia dan juga Luca Marini.

Marco Bezzecchi

Jalannya Kualifikasi

Pembalap Ducati kembali unjuk gigi di sesi kualifikasi 1 MotoGP Belanda 2023. Di awal sesi ini, Johann Zarco yang tampil apik sehingga mencatatkan waktu paling cepat.

Tetapi, kondisi itu tak bertahan lama. Sebab, catatan waktu Johann Zarco berhasil disalip oleh pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami. Dia mencatatkan waktu 1 menit 32,497 detik.

Kemudian, nasib nahas menimpa Marc Marquez dan Enea Bastianini. Keduanya mengalami kecelakaan sehingga terjatuh dan keluar lintasan. Zarco dan Oliveira pun akhirnya yang menempati posisi teratas melaju ke babak kualifikasi 2 (Q2).

Di kualifikasi 2, nasib nahas juga menimpa Jorge Martin. Dia memgalami insiden sehaingga tergelincir di tikungan 5.

