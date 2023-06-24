Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Utama MXGP Indonesia 2023: Dominan, Romain Febvre Kembali Jadi yang Tercepat

Dimas Khaidar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |14:08 WIB
Hasil Latihan Utama MXGP Indonesia 2023: Dominan, Romain Febvre Kembali Jadi yang Tercepat
Romain Febvre kembali jadi yang tercepat di latihan utama MXGP Indonesia 2023 (Foto: Instagram/romainfebvre)
A
A
A

HASIL latihan utama MXGP Indonesia 2023 sudah diketahui. Pembalap Kawasaki Racing Team, Romain Febvre kembali menunjukkan kualitasnya setelah menjadi yang tercepat. Sebelumnya pada sesi latihan bebas yang digelar Sabtu (24/6/2023) pagi WIB, dia juga menduduki posisi pertama.

Sesi latihan MXGP Indonesia dihelat di Sirkuit Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (24/6/2023) siang WIB. Febvre mampu mencatatkan waktu 1 menit 55,115 detik.

Romain Febvre

Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Jorge Prado (Red Bull GASGAS). Prado berhasil mengoleksi waktu 1 menit 56,017 detik.

Untuk posisi ketiga, terdapat pembalap Honda Racing Team, Ruben Fernandez. Ruben Fernandez tertinggal 233 detik dari Prado dan membukukan waktu 1 menit 56,250 detik.

Di sisi lain, duo rider Yamaha Monster Energy yakni Jeremy Seewer dan Glenn Coldenhoff mengisi posisi keempat dan kelima. Seewer mampu mencatatkan waktu 1 menit 56,324 detik, sedangkan Coldenhoff mencetak waktu 1 menit 56,743 detik.

Kemudian, untuk posisi buncit alias terbawah ditempati pembalap Husqvarna, Lionel Kerhoas. Pembalap asal Prancis itu hanya mampu mengoleksi waktu 2 menit 20,974 detik dari total sembilan putaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
