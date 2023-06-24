Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Apes di Latihan Bebas 2 MotoGP Belanda 2023, Marc Marquez: Saya Menderita!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |10:02 WIB
Apes di Latihan Bebas 2 MotoGP Belanda 2023, Marc Marquez: Saya Menderita!
Marc Marquez akui sangat menderita usai terjatuh di latihan bebas 2 MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez mengalami nasib sial setelah kembali terjatuh pada sesi latihan bebas 2 MotoGP Belanda 2023. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- pun mengaku sangat menderita lantaran tidak menyangka akan kembali ditimpa insiden.

Gelaran MotoGP Belanda 2023 telah berlangsung sejak Jumat, 23 Juni 2023 kemarin di Sirkuit Assen. Marc Marquez dan pembalap lainnya menjalani sesi latihan bebas pertama dan kedua.

Marc Marquez

Namun, Marc Marquez mengalami nasib sial. Dia finis di posisi ke-21 pada sesi latihan bebas pertama. Sedangkan di sesi latihan bebas kedua, The Baby Alien harus puas finis di peringkat ke-19.

Nahasnya, pembalap asal Spanyol itu mengalami insiden di tikungan ketiga pada sesi latihan bebas kedua. Dia terjatuh sehingga motornya terseret keluar lintasan ke gravel.

Marc Marquez pun mengakui kalau dia sejatinya tampil tidak terlalu agresif pada dua sesi latihan MotoGP Belanda 2023 kemarin. Alhasil, Marquez pun tidak menyangka akan kembali terjatuh dan merasa sangat menderita.

“Saya santai saja hari ini, juga karena kondisi fisik saya. Saya tidak menyangka akan menderita seperti ini, tapi saya menderita,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Sabtu (24/6/2023).

