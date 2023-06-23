Advertisement
SPORT LAIN

Hasil AVC Challenge Cup 2023: Bekuk India 3-0, Timnas Voli Putri Indonesia Jadi Juara Grup E!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |21:47 WIB
Hasil AVC Challenge Cup 2023: Bekuk India 3-0, Timnas Voli Putri Indonesia Jadi Juara Grup E!
Timnas Voli Putri Indonesia pastikan juara Grup E AVC Challenge Cup 2023 (Foto: Instagram/@petrovoli_)
HASIL AVC Challenge Cup 2023 sudah dapat diketahui, Jumat (23/6/2023). Timnas Voli Putri Indonesia berhasil melumat habis India dengan skor 3-0 (25-21, 25-15, dan 21-16).

Kemenangan itu membuat Indonesia lolos ke semifinal dengan status klasifikasi Grup E AVC Challenge Cup 2023 dengan poin sempurna 9 angka. Sementara itu, India juga lolos ke semifinal sebagai runner-up dengan 4 poin.

Di babak semifinal, Indonesia akan berhadapan dengan Taiwan yang keluar sebagai runner-up Grup F klasifikasi grup delapan besar. Di sisi lain, India akan menantang Vietnam yang lolos sebagai juara di grup tersebut.

Timnas Voli Putri Indonesia

Duel dua tim teratas itu berlangsung sengit sejak set pertama. Kedua tim bergantian mencuri poin dan skor trus berimbang hingga 8-8. Setelah itu Indonesia mampu menjauh dengan skor 12-9.

Skuad asuhan Alim Suseno itu mampu menjaga keunggulan hingga 18-14 dan 20-17. Terus unggul, Indonesia akhirnya menuntaskan set pertama dengan kemenangan 25-21.

Sempat kehilangan poin pertama di set kedua, Indonesia kemudian mampu melesat meninggalkan India dan unggul 6-4 dan 9-7. Terus ditempel oleh India, Wilda Siti Nurfadhilah dan kawan-kawan mampu tetap tenang dan perlahan menjauh hingga unggul 16-11.

