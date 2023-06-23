Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Wakil Indonesia di Perempatfinal Taipei Open 2023: Hanya 2 Utusan Merah Putih yang Lolos ke Semifinal!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |20:22 WIB
Hasil Wakil Indonesia di Perempatfinal Taipei Open 2023: Hanya 2 Utusan Merah Putih yang Lolos ke Semifinal!
Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya berhasil jadi satu dari dua wakil Indonesia yang menang hari ini di perempatfinal Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL wakil Indonesia di perempatfinal Taipei Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada empat utusan Merah Putih, yang berlaga hari ini, Jumat (23/6/2023) di perempatfinal Taipei Open 2023.

Namun sayangnya, hanya dua wakil Indonesia yang berhasil melaju ke semifinal Taipei Open 2023. Dua wakil Merah Putih yang dimaksud adalah Chico Aura Dwi Wardoyo dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Chico Aura Dwi

Chico Aura Dwi lebih dulu melakoni partai sektor tunggal putra bersua wakil Jepang, Kenta Nishimoto. Pada laga itu, Chico Aura Dwi tak menemui kesulitan berarti.

Ia bahkan bisa menumpas jagoan Jepang itu dalam dua gim langsung. Chico Aura Dwi unggul telak 21-13 dan 21-15.

Pun demikian dengan Ana/Tiwi. Ganda putri Indonesia itu sukses melumat habis pasangan Amerika Serikat Annie Xu/Kerry Xu dalam dua gim langsung, 21-14 dan 21-15.

Di sisi lain, dua utusan Merah Putih harus tersingkir dari Taipei Open 2023. Kedua wakil Indonesia yang dimaksud adalah Putri Kusuma Wardani dan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Pada partai tunggal putri, Putri Kusuma Wardani gagal mengatasi perlawanan utusan Amerika Serikat, Zhang Beiwen. Putri kalah dua set langsung, 15-21 dan 17-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/30/40/2839324/chico-aura-beberkan-faktor-non-teknis-yang-bikin-dirinya-jadi-juara-taipei-open-2023-W0DdpY4bVr.jpg
Chico Aura Beberkan Faktor Non-teknis yang Bikin Dirinya Jadi Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839056/meski-tak-hadir-di-taipei-open-2023-coach-irwansyah-tetap-beri-arahan-kepada-chico-aura-6bR494g9Yb.jpg
Meski Tak Hadir di Taipei Open 2023, Coach Irwansyah Tetap Beri Arahan kepada Chico Aura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839042/gelar-juara-taipei-open-2023-buat-chico-aura-kian-percaya-diri-sambut-turnamen-selanjutnya-kRpFRHbVai.jpg
Gelar Juara Taipei Open 2023 Buat Chico Aura Kian Percaya Diri Sambut Turnamen Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837133/kunci-keberhasilan-chico-aura-juarai-taipei-open-2023-terungkap-mOYkJ7MIT0.jpg
Kunci Keberhasilan Chico Aura Juarai Taipei Open 2023 Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2836992/selebrasi-sujud-syukur-chico-aura-jadi-sorotan-usai-juara-taipei-open-2023-1AVOTatx1E.jpg
Selebrasi Sujud Syukur Chico Aura Jadi Sorotan Usai Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/40/2836822/harry-hartono-ungkap-kunci-utama-chico-aura-dwi-sabet-gelar-juara-taipei-open-2023-rpMF76Srr2.jpg
Harry Hartono Ungkap Kunci Utama Chico Aura Dwi Sabet Gelar Juara Taipei Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement