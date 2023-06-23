Hasil Wakil Indonesia di Perempatfinal Taipei Open 2023: Hanya 2 Utusan Merah Putih yang Lolos ke Semifinal!

Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya berhasil jadi satu dari dua wakil Indonesia yang menang hari ini di perempatfinal Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)

HASIL wakil Indonesia di perempatfinal Taipei Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada empat utusan Merah Putih, yang berlaga hari ini, Jumat (23/6/2023) di perempatfinal Taipei Open 2023.

Namun sayangnya, hanya dua wakil Indonesia yang berhasil melaju ke semifinal Taipei Open 2023. Dua wakil Merah Putih yang dimaksud adalah Chico Aura Dwi Wardoyo dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Chico Aura Dwi lebih dulu melakoni partai sektor tunggal putra bersua wakil Jepang, Kenta Nishimoto. Pada laga itu, Chico Aura Dwi tak menemui kesulitan berarti.

Ia bahkan bisa menumpas jagoan Jepang itu dalam dua gim langsung. Chico Aura Dwi unggul telak 21-13 dan 21-15.

Pun demikian dengan Ana/Tiwi. Ganda putri Indonesia itu sukses melumat habis pasangan Amerika Serikat Annie Xu/Kerry Xu dalam dua gim langsung, 21-14 dan 21-15.

Di sisi lain, dua utusan Merah Putih harus tersingkir dari Taipei Open 2023. Kedua wakil Indonesia yang dimaksud adalah Putri Kusuma Wardani dan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Pada partai tunggal putri, Putri Kusuma Wardani gagal mengatasi perlawanan utusan Amerika Serikat, Zhang Beiwen. Putri kalah dua set langsung, 15-21 dan 17-21.