Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pesona Cantik Pebulu Tangkis Korea Selatan Ini seperti Idola Kpop yang Jadi Saingan Chiharu Shida

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |18:45 WIB
Pesona Cantik Pebulu Tangkis Korea Selatan Ini seperti Idola Kpop yang Jadi Saingan Chiharu Shida
Chiharu Shida kala berlaga. (Foto: Instagram/@_chiharushida_)
A
A
A

PESONA cantik pebulu tangkis Korea Selatan, Jeong Na-eun, yang seperti idol K-pop kemungkinan akan jadi saingan bagi Chiharu Shida. Sebagaimana diketahui, pebulu tangkis ganda putri asal Jepang, Chiharu Shida, dalam beberapa tahun terakhir menjadi favorit badminton lovers Indonesia.

Shida diidolai karena penampilannya yang sangat apik ketika bertanding dan juga parasnya yang cantik. Alhasil, dia membuat banyak badminton lovers Indonesia, khususnya para pria, sulit berpaling.

Jeong Na-eun

Namun tampaknya, posisi Chiharu Shida sebagai bidadari bulu tangkis mulai mendapat saingan dari pemain Korea Selatan, Jeong Na-eun. Ya, baru-baru ini badminton lovers Tanah Air dibuat heboh dengan beredarnya sebuah video yang dibagikan oleh akun twitter @frappuccinooy yang menampakkan perbandingan Jeong Na-eun saat tengah bertanding di lapangan dengan potret dirinya di sosial media.

“On court vs on Instagram,” tulis @frappuccinooy.

Jika melihat dari akun Instagram pribadinya @jenong_na_eun00, pebulu tangkis spesialis sektor ganda asal Korea Selatan ini memang kerap membagikan potret dirinya dalam berbagai kesempatan. Dalam salah satu unggahannya, tampak Jeong Na-eun terlihat mirip boneka yang sangat cantik dan menggemaskan layaknya seorang Idol K-pop.

Dalam postingan lainnya, Jeong Na-eun juga membagikan potret dirinya yang berpenampilan lebih dewasa dengan mengenakan dress berhiaskan make up natural. Penampilan ini membuatnya semakin cantik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175019/berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_dunia_yang_punya_senyuman_menggoda-DVCR_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Punya Senyuman Menggoda, Nomor 1 Bidadari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174917/puttita_supajirakul-y8en_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand yang Bikin Juara Dunia Pendam Jatuh Cinta Sejak Masih di Level Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174765/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BAlm_large.jpeg
Sabet Gelar Perdana di Al Ain Masters 2025, Dejan/Bernadine Bertekad Naik ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/40/3174368/para_pebulu_tangkis_indonesia-UzXP_large.jpg
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Arctic Open 2025: Ujian Berat, Lanny/Amalia Ditantang Duet Baru Arisa Igarashi/Chiharu Shida!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174070/simak_kisah_raja_bulu_tangkis_dunia_viktor_axelsen_yang_kini_punya_padepokan_di_dubai-ua0p_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Putuskan Keluar dari Pelatnas dan Bikin Padepokan di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174066/fajar_alfian-WUpQ_large.jpg
Konsisten di 4 Turnamen, Fajar/Fikri Targetkan Tembus 20 Besar Ranking Dunia BWF
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement