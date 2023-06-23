Pesona Cantik Pebulu Tangkis Korea Selatan Ini seperti Idola Kpop yang Jadi Saingan Chiharu Shida

PESONA cantik pebulu tangkis Korea Selatan, Jeong Na-eun, yang seperti idol K-pop kemungkinan akan jadi saingan bagi Chiharu Shida. Sebagaimana diketahui, pebulu tangkis ganda putri asal Jepang, Chiharu Shida, dalam beberapa tahun terakhir menjadi favorit badminton lovers Indonesia.

Shida diidolai karena penampilannya yang sangat apik ketika bertanding dan juga parasnya yang cantik. Alhasil, dia membuat banyak badminton lovers Indonesia, khususnya para pria, sulit berpaling.

Namun tampaknya, posisi Chiharu Shida sebagai bidadari bulu tangkis mulai mendapat saingan dari pemain Korea Selatan, Jeong Na-eun. Ya, baru-baru ini badminton lovers Tanah Air dibuat heboh dengan beredarnya sebuah video yang dibagikan oleh akun twitter @frappuccinooy yang menampakkan perbandingan Jeong Na-eun saat tengah bertanding di lapangan dengan potret dirinya di sosial media.

“On court vs on Instagram,” tulis @frappuccinooy.

Jika melihat dari akun Instagram pribadinya @jenong_na_eun00, pebulu tangkis spesialis sektor ganda asal Korea Selatan ini memang kerap membagikan potret dirinya dalam berbagai kesempatan. Dalam salah satu unggahannya, tampak Jeong Na-eun terlihat mirip boneka yang sangat cantik dan menggemaskan layaknya seorang Idol K-pop.

Dalam postingan lainnya, Jeong Na-eun juga membagikan potret dirinya yang berpenampilan lebih dewasa dengan mengenakan dress berhiaskan make up natural. Penampilan ini membuatnya semakin cantik.