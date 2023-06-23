Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Taipei Open 2023: Taklukkan Wakil Amerika Serikat, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Tembus Semifinal!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:12 WIB
Hasil Perempatfinal Taipei Open 2023: Taklukkan Wakil Amerika Serikat, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Tembus Semifinal!
Febriana Dwi Puji/Amalia Cahaya lolos ke semifinal Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal Taipei Open 2023 sektor ganda putri sudah dapat diketahui, Jumat (23/6/2023) sore WIB. Utusan Merah Putih, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi sukses melumat habis wakil Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu dengan skor 21-14 dan 21-15.

Dengan kemenangan itu, Ana/Tiwi sukses melaju ke babak semifinal Taipei Open 2023. Nantinya mereka bakal menantang pemenang Lee Chia Hsin/Teng Hun Hsun vs Liu Chiao-Yun/Wang Yu Qiao.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya

Berlaga di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Taipei, Jumat (23/6/2023) siang WIB, Ana/Tiwi mendapatkan perlawanan sengit dari Annie/Kerry. skor terus berimbang hingga 5-5 pada awal gim pertama.

Setelah itu, unggulan nomor satu di Taipei Open 2023 itu sukses menjauh dengan unggul 9-5. Interval gim pertama pun berakhir dengan skor 11-7 untuk Ana/Tiwi.

Selepas rehat, Ana/Tiwi terus tampil dengan gemilang dan meraih poin demi poin hingga unggul jauh 16-8. Annie/Kerry kesulitan merebut poin dari pasangan Indonesia dan harus rela tertinggal 9-18 jelang berakhirnya gim pertama.

Unggul jauh, Ana/Tiwi akhirnya sukses merebut gim pertama dari pasangan Amerika Serikat itu. Mereka menang dengan skor 21-14.

Halaman:
1 2
