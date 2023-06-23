Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Taipei Open 2023: Putri Kusuma Wardani Disikat Beiwen Zhang 2 Gim Langsung

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:48 WIB
Hasil Perempatfinal Taipei Open 2023: Putri Kusuma Wardani Disikat Beiwen Zhang 2 Gim Langsung
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
TAIPEI – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, terhenti di babak perempatfinal Taipei Open 2023. Dia tumbang dua gim langsung dari wakil Amerika Serikat, Beiwen Zhang.

Laga itu digelar di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Taipei, Jumat (23/6/2023) siang WIB. Putri KW kalah dengan skor 15-21 dan 17-21.

Putri Kusuma Wardani

Jalannya Pertandingan

Putri KW sejatinya memulai laga dengan baik. Mereka unggul lebih dahulu dengan skor 2-0. Namun setelah itu, keunggulan Putri KW terkejar menjadi 5-5. Zhang bahkan akhirnya berbalik unggul menjadi 7-5.

Laju positif Zhang terus berlanjut hingga menyentuh interval. Dia ungul dengan skor 11-7 pada interval gim pertama.

Usai interval, Putri KW sempat mencoba mengejar dengan skor 9-11. Akan tetapi, Zhang kembali menjauh dengan unggul 14-9 dan 17-10.

Tertinggal cukup jauh, Putri KW kesulitan mengejar ketertinggalan tujuh poin tersebut. Akhirnya, pebulutangkis 20 tahun itu harus rela kehilangan gim pertama dengan skor 15-21.

Di gim kedua, Putri KW terus dihadapkan duel sengit. Kejar-kejaran angka terus tersaji di awal laga. Namun, Zhang akhirnya memegang kendali pertandingan setelah itu dengan unggul 7-3, 9-4, dan 10-7.

