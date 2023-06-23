Hasil Perempatfinal Taipei Open 2023: Sikat Kenta Nishimoto 2 Gim Langsung, Chico Aura Lanjut ke Semifinal!

HASIL perempatfinal Taipei Open 2023 sektor tunggal putra sudah diketahui, Jumat (23/6/2023) sore WIB. Wakil Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil melumat habis utusan Jepang, Kenta Nishimoto dalam dua gim langsung, 21-13 dan 21-15.

Dengan kemenangan itu, Chico Aura sukses melaju ke semifinal Taipei Open 2023. Chico Aura akan menghadapi pemenang dari duel wakil Taiwan, Wang Tzu Wei dan Lin Chun-Yi di babak semifinal.

Mentas di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Taipei, Jumat (23/6/2023) siang WIB, Chico Tertinggal 0-2 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Namun, dia kemudian sukses membalikkan keadaan menjadi 5-3.

Kedudukaan sempat imbang 5-5 dan 6-6 setelah itu. Akan tetapi, Chico kembali mengambil keunggulan dengan skor 8-6.

Pebulutangkis asal Jayapura itu berhasil unggul 11-9 pada interval gim pertama. Selepas jeda, dia terus menjauh hingga unggul 13-9 dan 16-11.

Chico sukses menjauh dan meninggalkan wakil Jepang itu hingga unggul 19-12. Dia pun berhasil mengakhiri gim pertama dengan kemenangan 21-13.