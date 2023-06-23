Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Taipei Open 2023: Kalah Usai Duel Sengit, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Gagal ke Semifinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:38 WIB
Hasil Perempatfinal Taipei Open 2023: Kalah Usai Duel Sengit, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Gagal ke Semifinal
Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIPEI - Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata, gagal menembus semifinal Taipei Open 2023. Pasalnya, Jafar/Aisyah tumbang dari wakil tuan rumah, Chiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min, usai bertarung sengit di babak perempatfinal.

Laga itu digelar di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Taipei, Jumat (23/6/2023) siang WIB. Jafar/Aisyah kalah usai bertarung rubber game dengan skor akhir 12-21, 21-19, dan 21-17.

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata

Jalannya Pertandingan

Jafar/Aisyah langsung dihadapkan dengan duel sengit di awal laga. Alhasil, kejar-kejaran sudah harus terjadi di awal. Skor pun sempat imbang 1-1 dan 2-2.

Jafar/Aisyah kemudian gagal membendung perlawanan Chiu/Lin setelah itu. Pasangan Taiwan pun perlahan menjauh hingga unggul 5-2 dan kemudian 10-2.

Mendapati kondisi ini, Jafar/Aisyah tak tinggal diam. Mereka mencoba untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan. Bahkan, mereka sukses memangkas jarak menjadi 8-12. Tetapi, Chiu/Lin terus menjauh dan mampu menjaga selisih poin hingga unggul 16-8 dan 18-11.

Pasangan tuan rumah itu pun akhirnya sukses menjaga keunggulan dan mencuri gim pertama. Mereka menang dengan skor 21-12.

Di gim kedua, Jafar/Aisyah kembali dihadapkan dengan duel sengit di awal laga. Skor bahkan sempat imbang menjadi 6-6.

Tetapi, Jafar/Aisyah berhasil tampil mengganas setelah itu. Mereka pun meninggalkan jauh ganda Taiwan menjadi 11-6.

Usai interval, pasangan Indonesia itu berhasil mendulang poin demi poin dan menjaga keunggulan dengan skor 15-10, 17-12, dan 19-15. Chiu/Lin sempat mampu mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 19-19.

Beruntung, Jafar/Aisyah sukses merebut dua poin terakhir berturut-turut dan memenangi gim kedua dengan skor 21-19. Laga pun berlanjut ke gim ketiga.

Halaman:
1 2
