HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Taipei Open 2023 Hari Ini: Ada Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila LIVE di iNews!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:50 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Taipei Open 2023 Hari Ini: Ada Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila LIVE di iNews!
Jadwal wakil Indonesia di perempatfinal Taipei Open 2023 hari ini (Foto: MNC Media)
JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal Taipei Open 2023 dapat disaksikan LIVE di iNews, Jumat (23/6/2023) mulai pukul 13.00 WIB. Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila jadi satu-satunya wakil ganda campuran Indonesia yang berlaga di perempatfinal hari ini.

Jafar/Aisyah menjadi wakil pertama Indonesia yang berhasil menembus perempatfinal usai melakoni perang saudara melawan unggulan ketiga, Rinov/Pitha lewat rubber game dengan skor 15-21, 21-13 dan 21-19. Kemudian, ganda putri nomor satu Indonesia, Febriana/Amalia pun menyusul ke perempatfinal.

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila

Febriana/Amalia menang lawan utusan tuan rumah, Cheng Yu-Pei/Sun Wen Pei dengan skor 21-19 dan 21-11. Lalu, satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia, Putri KW sukses kalahkan tuan rumah, Huang Ching Ping lewat dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-19.

Di nomor tunggal putra, Chico menjadi wakil terakhir yang melaju ke perempatfinal setelah melakoni tiga gim melawan wakil Malaysia, Leong Jun Hao. Chico menang dengan skor 21-18, 14-21 dan 21-16.

Hari ini, 4 wakil terbaik Indonesia tersebut akan kembali berjuang demi lancarkan misi amankan tiket semifinal. Lantas, akankah misi itu berhasil diraih di perempat final hari ini?

Telusuri berita Sport lainnya
