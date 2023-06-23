Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kabar Terkini Anastasia Russkikh, Pebulu Tangkis Cantik Rusia Mantan Partner Hendra Setiawan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |12:24 WIB
Kabar Terkini Anastasia Russkikh, Pebulu Tangkis Cantik Rusia Mantan Partner Hendra Setiawan
Anastasia Russkikh dan Hendra Setiawan. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KABAR terkini Anastasia Russkikh, pebulu tangkis cantik Rusia mantan partner Hendra Setiawan akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Ya, Hendra Setiawan merupakan salah satu legenda bulu tangkis Indonesia di sektor ganda putra yang saat ini masih aktif bermain dengan Mohammad Ahsan.

Selama kariernya di sektor ganda putra, Hendra Setiawan pernah meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 dengan Markis Kido. Selain itu, Hendra Setiawan juga meraih tiga kali juara dunia saat berpasangan dengan Mohammad Ahsan.

Anastasia Russkikh

Menariknya, Hendra Setiawan bukan hanya pandai bermain di sektor ganda putra saja. Atlet 38 tahun itu juga pernah menjalani karier di sektor ganda campuran, salah satunya dipasangkan dengan pebulu tangkis cantik asal Rusia, Anastasia Russkikh.

Hendra Setiawan mulai berpasangan dengan Anastasia Russkikh di sektor ganda campuran pada pertengahan 2010. Namun, duet Hendra Setiawan/Anastasia Russkikh bisa dibilang tidak terlalu moncer.

Setelah terhenti di kualifikasi Singapore Open 2010, Hendra Setiawan/Anastasia Russkikh takluk di final Indonesia Open 2010. Setelah itu, Hendra Setiawan/Anastasia Russkikh paling banter hanya mencapai semifinal dari Japan Open 2010, Denmark Super Series 2010, French Open 2010, Korea Open 2011 dan All England 2011.

Pasangan Hendra Setiawan/Anastasia Russkikh itu belum pernah menyabet gelar juara selama berduet. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kabar terkini Anastasia Russkikh?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175019/berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_dunia_yang_punya_senyuman_menggoda-DVCR_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Punya Senyuman Menggoda, Nomor 1 Bidadari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174917/puttita_supajirakul-y8en_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand yang Bikin Juara Dunia Pendam Jatuh Cinta Sejak Masih di Level Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174765/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BAlm_large.jpeg
Sabet Gelar Perdana di Al Ain Masters 2025, Dejan/Bernadine Bertekad Naik ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/40/3174368/para_pebulu_tangkis_indonesia-UzXP_large.jpg
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Arctic Open 2025: Ujian Berat, Lanny/Amalia Ditantang Duet Baru Arisa Igarashi/Chiharu Shida!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174070/simak_kisah_raja_bulu_tangkis_dunia_viktor_axelsen_yang_kini_punya_padepokan_di_dubai-ua0p_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Putuskan Keluar dari Pelatnas dan Bikin Padepokan di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174066/fajar_alfian-WUpQ_large.jpg
Konsisten di 4 Turnamen, Fajar/Fikri Targetkan Tembus 20 Besar Ranking Dunia BWF
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement