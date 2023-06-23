Kabar Terkini Anastasia Russkikh, Pebulu Tangkis Cantik Rusia Mantan Partner Hendra Setiawan

KABAR terkini Anastasia Russkikh, pebulu tangkis cantik Rusia mantan partner Hendra Setiawan akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Ya, Hendra Setiawan merupakan salah satu legenda bulu tangkis Indonesia di sektor ganda putra yang saat ini masih aktif bermain dengan Mohammad Ahsan.

Selama kariernya di sektor ganda putra, Hendra Setiawan pernah meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 dengan Markis Kido. Selain itu, Hendra Setiawan juga meraih tiga kali juara dunia saat berpasangan dengan Mohammad Ahsan.

Menariknya, Hendra Setiawan bukan hanya pandai bermain di sektor ganda putra saja. Atlet 38 tahun itu juga pernah menjalani karier di sektor ganda campuran, salah satunya dipasangkan dengan pebulu tangkis cantik asal Rusia, Anastasia Russkikh.

Hendra Setiawan mulai berpasangan dengan Anastasia Russkikh di sektor ganda campuran pada pertengahan 2010. Namun, duet Hendra Setiawan/Anastasia Russkikh bisa dibilang tidak terlalu moncer.

BACA JUGA: Mohammad Ahsan Cerai Sejenak dengan Hendra Setiawan dan Pilih Debby Susanto Jadi Partner Baru

Setelah terhenti di kualifikasi Singapore Open 2010, Hendra Setiawan/Anastasia Russkikh takluk di final Indonesia Open 2010. Setelah itu, Hendra Setiawan/Anastasia Russkikh paling banter hanya mencapai semifinal dari Japan Open 2010, Denmark Super Series 2010, French Open 2010, Korea Open 2011 dan All England 2011.

Pasangan Hendra Setiawan/Anastasia Russkikh itu belum pernah menyabet gelar juara selama berduet. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kabar terkini Anastasia Russkikh?