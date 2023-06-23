Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Media Jepang Soroti Persaingan Anthony Ginting dengan Viktor Axelsen di Papan Atas Ranking BWF

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:47 WIB
Media Jepang Soroti Persaingan Anthony Ginting dengan Viktor Axelsen di Papan Atas Ranking BWF
Anthony Sinisuka Ginting dan Viktor Axelsen kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

MEDIA Jepang, Badminton Spirit, menyoroti persaingan pebulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dengan raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen di papan atas ranking BWF. Apalagi, setelah tampil gacor di Indonesia Open 2023, keduanya mendapat banyak sekali poin tambahan.

Ya, Ginting dan Axelsen baru saja saling berhadapan di final Indonesia Open 2023. Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, pada 18 Juni 2023, Ginting sayangnya gagal merebut gelar juara di turnamen Super 1000 itu.

Viktor Axelsen

Pasalnya, Ginting gagal membendung perlawanan Axelsen. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi, Jawa Barat, itu kalah dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 13-21.

Meski begitu, Ginting dan Axelsen sama-sama bisa meraih banyak poin tambahan. Badminton Spirit pun menyoroti persaingan kedua pebulu tangkis terbaik dunia saat ini tersebut di ranking BWF usai Indonesia Open 2023.

Apalagi, Ginting dan Axelsen diketahui menduduki posisi 2 teratas di ranking BWF. Badminton Spirit pun menyebut Axelsen masih kukuh menempati puncak ranking BWF usai juara Indonesia Open 2023.

Namun, Ginting juga terus mengekor ketat. Kini, Ginting pun terpaut 90.000 poin dari Axelsen di ranking BWF. Tentunya, jika bisa tampil konsisten dan memenangkan banyak turnamen, Ginting punya harapan bisa memangkas jarak dengan Axelsen hingga bahkan menggesernya di ranking 1 dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175019/berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_dunia_yang_punya_senyuman_menggoda-DVCR_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Punya Senyuman Menggoda, Nomor 1 Bidadari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174917/puttita_supajirakul-y8en_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand yang Bikin Juara Dunia Pendam Jatuh Cinta Sejak Masih di Level Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174765/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BAlm_large.jpeg
Sabet Gelar Perdana di Al Ain Masters 2025, Dejan/Bernadine Bertekad Naik ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/40/3174368/para_pebulu_tangkis_indonesia-UzXP_large.jpg
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Arctic Open 2025: Ujian Berat, Lanny/Amalia Ditantang Duet Baru Arisa Igarashi/Chiharu Shida!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174070/simak_kisah_raja_bulu_tangkis_dunia_viktor_axelsen_yang_kini_punya_padepokan_di_dubai-ua0p_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Putuskan Keluar dari Pelatnas dan Bikin Padepokan di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174066/fajar_alfian-WUpQ_large.jpg
Konsisten di 4 Turnamen, Fajar/Fikri Targetkan Tembus 20 Besar Ranking Dunia BWF
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement