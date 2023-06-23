Media Jepang Soroti Persaingan Anthony Ginting dengan Viktor Axelsen di Papan Atas Ranking BWF

MEDIA Jepang, Badminton Spirit, menyoroti persaingan pebulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dengan raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen di papan atas ranking BWF. Apalagi, setelah tampil gacor di Indonesia Open 2023, keduanya mendapat banyak sekali poin tambahan.

Ya, Ginting dan Axelsen baru saja saling berhadapan di final Indonesia Open 2023. Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, pada 18 Juni 2023, Ginting sayangnya gagal merebut gelar juara di turnamen Super 1000 itu.

Pasalnya, Ginting gagal membendung perlawanan Axelsen. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi, Jawa Barat, itu kalah dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 13-21.

Meski begitu, Ginting dan Axelsen sama-sama bisa meraih banyak poin tambahan. Badminton Spirit pun menyoroti persaingan kedua pebulu tangkis terbaik dunia saat ini tersebut di ranking BWF usai Indonesia Open 2023.

Apalagi, Ginting dan Axelsen diketahui menduduki posisi 2 teratas di ranking BWF. Badminton Spirit pun menyebut Axelsen masih kukuh menempati puncak ranking BWF usai juara Indonesia Open 2023.

Namun, Ginting juga terus mengekor ketat. Kini, Ginting pun terpaut 90.000 poin dari Axelsen di ranking BWF. Tentunya, jika bisa tampil konsisten dan memenangkan banyak turnamen, Ginting punya harapan bisa memangkas jarak dengan Axelsen hingga bahkan menggesernya di ranking 1 dunia.