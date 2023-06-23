Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pebulu Tangkis Malaysia Lakukan Ritual Unik Ini yang Hebohkan Taipei Open 2023

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:47 WIB
Pebulu Tangkis Malaysia Lakukan Ritual Unik Ini yang Hebohkan Taipei Open 2023
Pebulu tangkis Malaysia, Yeoh Seng Zoe lakukan ritual unik di Taipei Open 2023 (Foto: Instagram/sengzoe)
PEBULU tangkis Malaysia, Yeoh Seng Zoe melakukan ritual unik di Taipei Open 2023. Alhasil, aksinya tersebut membuat heboh turnamen berlevel Super 300 itu.

Gelaran Taipei Open 2023 terus berlanjut hingga hari ini, Jumat 23 Juni 2023. Namun, ada kisah menarik dari ajang yang diselenggarakan di Tian-Mu Arena, University of Taipei itu.

Yeoh Seng Zoe

Kisah menarik yang dimaksud yakni ritual unik dari pebulu tangkis Malaysia, Yeoh Seng Zoe. Perlu diketahui, Yeoh Seng Zoe merupakan pebulu tangkis Malaysia yang bermain di nomor tunggal putra.

Pada gelaran Taipei Open 2023, Yeoh Seng Zoe berhadapan dengan wakil tuan rumah Lin Kuan-Ting di babak pertama alias 32 besar. Dalam babak ini lah Yeoh Seng Zoe melakukan ritual unik.

Melalui video yang diunggah akun YouTube, Bangku Penonton, Yeoh Seng Zoe melakukan salto setelah gagal mengembalikan smash dari sang lawan. Tidak hanya itu, dia juga sempat tersangkut di net setelah gagal mengembalikkan netting dari Lin Kuan-Ting.

Beruntungnya, aksi-aksi kocak Yeoh Seng Zoe itu berbuah manis. Pasalnya, pebulu tangkis berusia 25 tahun itu sukses melaju ke babak kedua alias 16 besar Taipei Open 2023.

Halaman:
1 2
