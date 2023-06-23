Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Keramahan Pencinta Bulu Tangkis Indonesia, Pebulu Tangkis Cantik Asal Korsel Ini Blak-blakan Mau Hijrah ke Indonesia

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:35 WIB
Gara-Gara Keramahan Pencinta Bulu Tangkis Indonesia, Pebulu Tangkis Cantik Asal Korsel Ini Blak-blakan Mau Hijrah ke Indonesia
Pebulu tangkis cantik Korea Selatan, Jeong Na Eun tertarik tinggal di Indonesia (Foto: Instagram/jeong_na_eun00)
A
A
A

GARA-gara keramahan pencinta bulu tangkis Indonesia, pebulu tangkis cantik asal Korea Selatan, Jeong Na Eun, blak-blakan mau hijrah ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan ketika Jeong Na Eun diwawancara oleh Badminton Korea.

Ya, Indonesia merupakan salah satu negara berprestasi dalam dunia bulu tangkis. Alhasil, Indonesia memiliki jumlah penggemar bulu tangkis paling banyak di dunia.

Jeong Na Eun

Oleh sebab itu, banyak atlet-atlet bulu tangkis dunia yang juga digemari pencinta bulu tangkis Indonesia. Dengan demikian, atlet-atlet bulu tangkis dunia tersebut selalu mendapat sambutan hangat ketika tengah bertanding di Tanah Air.

Salah satunya adalah pebulu tangkis cantik Korea Selatan, Jeong Na Eun. Jeong Na Eun merupakan salah satu jagoan Korea Selatan yang bermain di sektor ganda putri dan ganda campuran.

Jeon Na Eun/Kim Hye Jeong saat ini bercokol di peringkat tujuh dunia dalam nomor ganda putri. Sementara Jeong Na Eun/Kim Won Ho juga menduduki posisi ketujuh dunia dalam sektor ganda campuran.

Prestasi Jeong Na Eun pun membuat dirinya menjadi salah satu pebulu tangkis dunia yang memiliki banyak penggemar di Indonesia. Selain prestasi, parasnya yang cantik turut menjadi faktor pencinta bulu tangkis Tanah Air mengagumi dirinya.

Halaman:
1 2
