HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MXGP Indonesia 2023: Para Pembalap Bertemu dengan Fans hingga Disambut Budaya Lokal Sumbawa!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |22:28 WIB
Jelang MXGP Indonesia 2023: Para Pembalap Bertemu dengan Fans hingga Disambut Budaya Lokal Sumbawa!
Para pembalap dapat sambutan hangat di Sumbawa jelang MXGP Indonesia 2023 (Foto: MXGP)
A
A
A

JELANG MXGP Indonesia 2023, para pembalap berkesempatan bertemu fans hingga disambut dengan budaya lokal dari Sumbawa. Momen itu berlangsung hari ini, Jumat (23/6/2023) tepat dua hari sebelum MXGP Indonesia 2023 berlangsung.

Para pembalap, tim, dan juga personil paddock yang akan tampil di MNC MXGP Indonesia 2023 terlebih dahulu mengunjungi kantor Bupati Sumbawa pada Jumat (23/6/2023). Turut hadir CEO Infront Moto Racing, David Luongo, dan juga Direktur FIM/CMS, Antonio Alia Portela.

MXGP Indonesia 2023

Mereka disambut oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, Bupati Sumbawa, Drs H. Muhammad Abdullah, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ridwansyah. Mendapat sambutan, para pembalap diberitahu bagaimana antusiasme dari semua orang di Sumbawa dalam menyambut gelaran tersebut.

Setelah disambut di kantor Bupati, mereka kemudian mengelilingi kota dengan cidomo, kendaraan tradisional yang serupa dengan andong atau delman. Masyarakat yang sudah tidak sabar dengan gelaran MNC MXGP Sumbawa 2023 berjejer di sepanjang rute perjalanan para pembalap tersebut.

Masyarakat yang terdiri mulai dari anak kecil hingga orang dewasa itu melambaikan tangan dan menyapa para pembalap yang diarak keliling kota. Antusiasme masyarakat terlihat begitu besar dalam sambutan tersebut.

Parade tersebut kemudian berlanjut ke Kantor Bupati di mana mereka disuguhkan penampilan tari tradisional Sumbawa. Tak hanya tarian, seni beladiri juga ditampilkan pada penghujung acara itu.

Halaman:
1 2
