Fabio Quartararo Dinyatakan Fit Setelah Tes Medis, Diizinkan Ikut Balapan MotoGP Belanda 2023

Fabio Quartararo dinyatakan fit setelah tes medis dan diizinkan ikut balapan MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)

PEMBALAP Yamaha Monster Energy, Fabio Quartararo dinyatakan lolos tes medis jelang balapan MotoGP Belanda 2023. Adapun tes medis itu dilakukan setelah sesi latihan bebas 1 (P1) MotoGP Belanda 2023, Jumat (23/6/2023) sore WIB.

"Setelah tes medis usai berakhirnya P1, pembalap dengan nomor 20, Fabio Quartararo, dinyatakan fit," tulis akun Twitter resmi MotoGP, @MotoGP, Jumat (23/6/2023).

Untuk diketahui, Quartararo sebelumnya mengalami cedera pada bagian jari kakinya. Itu didapat ketika ia melakukan jogging di Kota Amsterdam.

Atas kejadian tersebut, pembalap Prancis itu harus melewati tes medis terlebih dahulu seusai P1. Jika dinyatakan tidak lolos tes medis oleh tim dokter, berarti dirinya kemungkinan akan melewatkan gelaran MotoGP Belanda akhir pekan ini.

"Fabio Quartararo akan dinilai seusai P1. Pembalap Prancis itu mengalami cedera kaki saat jogging," tulis @MotoGP pada Kamis 22 Juni 2023.

Dengan lolosnya Quartararo dari tes medis usai latihan bebas 1, ia dipastikan akan mengikuti gelaran MotoGP Belanda 2023 akhir pekan ini. Dia akan kembali ke lintasan untuk latihan bebas 2 malam ini pukul 20.00 WIB.