HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Puas Usai Tampil Menggila di Paruh Pertama MotoGP 2023, Siap Lanjutkan Tren Positif?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:00 WIB
Marco Bezzecchi Puas Usai Tampil Menggila di Paruh Pertama MotoGP 2023, Siap Lanjutkan Tren Positif?
Marco Bezzecchi puas usai tampil menggila di paruh pertama MotoGP 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Mooney VR46, Marco Bezzecchi, mengaku puas usai tampil menggila di paruh pertama MotoGP 2023. Meski demikian, Bezzecchi menilai ada beberapa hasil yang tidak sesuai dengan harapannya.

Gelaran MotoGP 2023 sebentar lagi akan memasuki liburan musim panas selama satu bulan. Seri kedelapan bertajuk MotoGP Belanda 2023 yang digelar di Sirkuit Assen pada akhir pekan ini pun akan menjadi penutup paruh pertama ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu.

Marco Bezzecchi

Pada paruh pertama, Marco Bezzecchi menjadi salah satu pembalap yang mencuri perhatian di MotoGP 2023 ini. Setelah menyabet gelar Rookie of the Year MotoGP 2022, Bezzecchi tampil ciamik dan menduduki posisi ketiga di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023 dengan koleksi 126 poin.

Sejauh ini, Marco Bezzecchi telah meraih dua kemenangan pada musim keduanya di kelas utama yang masing-masing diraih pada MotoGP Argentina 2023 dan MotoGP Prancis 2023. Selain itu, murid Valentino Rossi tersebut juga naik podium ketiga pada MotoGP Portugal 2023 dan runner-up dalam sprint race di Argentina dan Italia.

Oleh sebab itu, Marco Bezzecchi cukup puas dengan penampilannya di paruh pertama MotoGP 2023. Namun, dia menyesali soal sejumlah hasil yang tidak sesuai dengan harapannya.

"Saya benar-benar memberikan segalanya dan saya pikir saya bisa cukup puas dengan hasil yang saya dapat di paruh pertama musim ini. Dalam beberapa balapan saya tidak mencapai apa yang ingin saya capai, tetapi penting untuk selalu membawa pulang sesuatu,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Kamis (22/6/2023).

Halaman:
1 2

