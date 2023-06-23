Jadwal MotoGP Belanda 2023 Hari Ini: Marc Marquez Langsung Menggila di Latihan Bebas?

Berikut jadwal MotoGP Belanda 2023 hari ini, Jumat 23 Juni 2023 (Foto: MotoGP)

JADWAL MotoGP Belanda 2023 hari ini, Jumat 23 Juni 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, rangkaian MotoGP Belanda 2023 bakal dilangsungkan di Sirkuit Assen mulai hari ini, Jumat (23/6/2023) hingga Minggu (25/6/2023).

Untuk hari ini, setidaknya ada dua rangkaian agenda MotoGP Belanda 2023 alias seri kedelapan itu. Di antaranya yakni Latihan Bebas 1 (FP1) yang dimulai pukul 15.45-16.30 WIB, dan Latihan Bebas 2 (FP2) pukul 20.00-21.00 WIB.

Rangkaian MotoGP Belanda 2023 ini diprediksi akan berjalan dengan sengit. Pasalnya, juara dunia MotoGP enam kali, Marc Marquez, dipastikan akan kembali unjuk gigi di MotoGP Belanda 2023 yang digelar di Sirkuit Assen itu.

Sebelumnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sempat terlibat lima kali kecelakaan pada sesi pemanasan di MotoGP Jerman 2023 pekan lalu. Akibatnya, Marc Marquez terpaksa harus absen di sesi balapan utama seri ketujuh MotoGP 2023 tersebut.

Bintang Repsol Honda itu mengalami retak tulang pada ibu jari tangan kirinya dan sejumlah memar di pergelangan kaki kanannya. Kini, Marc Marquez dipastikan akan kembali membalap di MotoGP Belanda 2023. Lantas, akankah Marc Marquez langsung menggila di Latihan Bebas?

Dalam sesi konferensi pers jelang balapan MotoGP Belanda 2023, rider asal Spanyol itu mengingat kembali tentang apa yang terjadi saat di MotoGP Jerman 2023. Marc Marquez mengindikasikan tidak dalam kondisi fisik terbaiknya. Sehingga, ia tidak memungkinkan untuk mengeluarkan penampilan terbaiknya pada MotoGP Belanda 2023 nanti.