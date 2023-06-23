Gara-Gara Ulah Neymar Jr, F1 Bakal Ubah Regulasi

AJANG Formula 1 (F1) bakal mengubah regulasinya soal akses masuk ke grid. Perubahan ini akan dilakukan karena ulah Neymar Jr di F1 GP Spanyol 2023.

Dilansir dari Marca, Jumat (23/6/2023), bos F1 dikabarkan murka melihat kondisi jelang balapan MotoGP Spanyol 2023 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, pada Minggu 4 Juni 2023 malam WIB. Pasalnya, beberapa tamu undangan, termasuk Neymar Jr, terlihat masih berada di garis start sebelum formasi lap dimulai.

Sebagaimana diketahui, sejumlah tamu undangan, termasuk selebriti, memang mendapat akses ke grid. Hal itu bisa dilakukan sebelum balapan F1 dimulai.

Hal seperti Neymar pun dikabarkan tak hanya terjadi di F1 GP Spanyol 2023. Pada balapan di Miami dan Monaco, hal serupa juga terjadi karena dua sirkuit itu memang menarik banyak selebriti.

Untuk kejadian di Miami dan Monaco, selebriti yang kedapatan melakukan hal tersebut adalah Shakira. Ulah sejumlah tamu undangan dinilai sudah mengganggu jalannya balapan.

Buntut dari ulah yang seperti dilakukan Neymar, FIA akan melakukan perubahan regulasi. FIA akan memberlakukan pembatasan akses ke grid.