HOME SPORTS NETTING

Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Taipei Open 2023: Termasuk Chico Aura Dwi, 4 Utusan Merah Putih Raih Kemenangan!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |21:05 WIB
Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Taipei Open 2023: Termasuk Chico Aura Dwi, 4 Utusan Merah Putih Raih Kemenangan!
Chico Aura Dwi jadi salah satu wakil Indonesia yang menang di 16 besar Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL wakil Indonesia di 16 besar Taipei Open 2023 sudah dapat diketahui, Kamis (22/6/2023) malam WIB. Dari delapan utusan Merah Putih, empat di antaranya berhasil meraih kemenangan.

Salah satunya, tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. Di babak 16 besar, Chico Aura berhadapan dengan wakil Malaysia, Leong Jun Hao.

Tommy Sugiarto

Chico Aura harus bekerja ekstra membungkus kemenangan. Ia main tiga gim, sebelum akhirnya menang 21-18, 14-21, dan 21-16.

Sayangnya, tunggal putra Indonesia lainnya, Tommy Sugiarto gagal meraih hasil positif. Tommy dikalahkan jagoan India, Prannoy HS dua gim langsung, 9-21 dan 17-21.

Sementara itu, tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani tak menemui kesulitan. Ia sukses membungkam wakil tuan rumah Huang Ching Ping dalam dua gim langsung, 21-13 dan 21-19.

Di sisi lain, duel wakil Indonesia tersaji dari sektor ganda campuran. Jafar Hidayatullah/Aisya Salsabila sukses membungkam Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas. Lewat pertarungan sengit tiga gim, Jafar/Aisya menang 15-21, 21-13 dan 21-19. 

Halaman:
1 2
