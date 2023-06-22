Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2023: Sikat Wakil Tuan Rumah, Putri Kusuma Wardani Lanjut ke Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |15:58 WIB
Hasil Taipei Open 2023: Sikat Wakil Tuan Rumah, Putri Kusuma Wardani Lanjut ke Perempatfinal
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIPEI – Perjalanan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, dipastikan berlanjut ke babak perempatfinal Taipei Open 2023. Sebab ia berhasil menumbangkan wakil tuan rumah, Huang Ching Ping, di babak 16 besar Taipei Open 2023 pada Kamis (22/6/2023) sore WIB.

Perempuan yang akrab disapa Putri KW itu pun berjuang selama 37 menit untuk bisa memastikan diri lolos ke perempatfinal. Tepatnya ia menang dua gim langsung lewat skor 21-13 dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Kamis (22/6/2023) sore WIB, Putri KW langsung tancap gas menyerang di awal pertandingan. Hasilnya, dia mampu menekan lawan untuk memimpin 7-1.

Namun, pemain kelahiran Tangerang itu mendapat perlawanan dari lawan yang mulai bisa keluar dari tekanan dan mendekat di angka 5-8. Akan tetapi, dia tetap bisa menambah perolehan poinnya lagi untuk unggul 11-6 di interval gim pertama.

Usai jeda, Huang kembali bisa balik menekan Putri KW dan memangkas ketertinggalanya menjadi 9-11. Beruntung Putri KW mampu menemukan sentuhan terbaiknya lagi dengan cepat dan menjauh lagi dengan keunggulan 16-11.

Putri Kusuma Wardani (PBSI)

Pemain berusia 20 tahun itu pun terus menjaga dominiasinya di poin-poiin kritis. Alhasil, dia sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-13.

Pada gim kedua, Putri KW sempat memimpin 3-1. Akan tetapi, dia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga balik tertinggal 7-4.

Halaman:
1 2
