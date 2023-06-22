Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2023: Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Lolos ke Perempatfinal Usai Kalahkan Rinov Rivaldy/Pitha Hanintyas

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |15:46 WIB
Hasil Taipei Open 2023: Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Lolos ke Perempatfinal Usai Kalahkan Rinov Rivaldy/Pitha Hanintyas
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIPEI – Dua ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari saling bertarung di babak 16 besar Taipei Open 2023, pada Kamis (22/6/2023) sore WIB. Hasilnya, Jafar/Aisyah sukses mengalahkan Rinov/Pitha dengan rubber game.

Tepatnya Jafar/Aisyah menang dengan skor 15-21, 21-13 dan 21-19 usai berjuang selama 41 menit. Berkat kemenangan itu, Jafar/Aisyah berhak lolos ke perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di University of Taipei, Ripith -sebutan Rinov/Pitha- memulai pertandingan dengan percaya diri. Mereka mampu menguasai permainan untuk memimpin dengan skor 6-3.

Serangan-serangan yang dilakukan oleh pasangan ranking 14 dunia itu sangat efektif menerjang pertahanan Jafar/Aisyah. Alhasil, mereka bisa mencapai interval gim pertama lebih dulu dalam skor 11-6.

Usai rehat, Rinov/Pitha tak mengendurkan serangan. Mereka terus menekan sang junior yang duduk di peringkat 48 dunia itu dengan variasi serangan tempo cepat yang mereka terapkan sehingga bisa menjauh dengan keunggulan 17-9.

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila

Akan tetapi, Jafar/Aisyah tak menyerah begitu saja dan mampu memberikan perlawanan sengit di poin-poin kritis hingga mereka bisa memangkas ketertinggalan mereka di angka 15-18. Namun, setelah itu Rinov/Pitha berhasil mendapatkan tiga poin beruntun untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-15.

Pada gim kedua, Jafar/Aisyah terlihat dapat bermain lebih lepas. Mereka berhasil balik menekan sang senior sehingga bisa memimpin dengan skor 7-2.

Halaman:
1 2
