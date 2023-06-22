Hasil Taipei Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Lolos ke Perempatfinal

TAIPEI – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Cheng Yu-Pei/Sun Wen Pei, di babak 16 besar Taipei Open 2023, pada Kamis (22/6/2023) sore WIB. Bermain di University of Taipei, Taiwan, Febriana/Amalia menang setelah berjuang selama 32 menit.

Ya, butuh setengah jam lebih bagi pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu untuk bisa merebut tiket ke babak perempatfinal Taipei Open 2023. Mereka pun lolos usai menang dengan skor 21-19 dan 21-11.

Jalannya Pertandingan

Ana/Tiwi langsung bermain ofensif sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda putri ranking 13 dunia itu berhasil mengontrol jalannya permainan dengan kombinasi pukulan smash menyilang.

Alhasil, Ana/Tiwi sukses membuat Yu Pei/Wen Pei kewalahan saat diserang. Ganda putri tuan rumah itu langsung tertinggal jauh secara poin pada awal gim pertama. Menjelang jeda interval, Ana/Tiwi masih nyaman menguasai pertandingan.

Namun demikian, setelah jeda interval, Yu Pei/Wen Pei sempat memberikan perlawanan sengit. Meski begitu, Ana/Tiwi pada akhirnya berhasil mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.