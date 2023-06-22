Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2023: Langkah Tommy Sugiarto Terhenti di 16 Besar Usai Takluk dari Unggulan India

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |14:32 WIB
Hasil Taipei Open 2023: Langkah Tommy Sugiarto Terhenti di 16 Besar Usai Takluk dari Unggulan India
Tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIPEI – Perjalanan tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto di Taipei Open 2023 dipastikan berakhir. Sebab ia gagal mengalahkan unggulan India, Prannoy H.S saat mereka saling berjumpa di babal 16 besar, pada Kamis (22/6/2023) siang WIB.

Tommy sejatinya sudah berusaha keras mengalahkan Prannoy. Namun, setelah berjuang selama 36 menit, pada akhirnya Tommy tumbang dengan skor 9-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Bermain di University of Taipei, Tommy berada dalam tekanan Prannoy sejak awal pertandingan. Dia kesulitan untuk menahan serangan lawan sehingga tertinggal 1-8.

Selain itu, pemain ranking 95 dunia tersebut juga beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Alhasil, dengan cepat dia ketinggalan 2-11 di interval gim pertama.

Selepas rehat, permainan Tommy perlahan-lahan mulai membaik. Namun, dia tetap tak bisa memberikan tekanan berarti pada Prannoy. Hasilnya, dia masih terus tertinggal jauh dalam kedudukan 6-16.

Tommy Sugiarto

Poin demi poin pun didapat Prannoy dengan mudah. Pemain ranking sembilan dunia itu pun tanpa kesulitan menang di gim pertama dengan skor telak 21-9.

Tak menyerah begitu saja, performa Tommy meningkat cukup banyak di awal gim kedua. Dia mampu merepotkan Prannoy dengan variasi serangan bola-bola tajam yang dilakukannya sehingga bisa memimpin dengan skor 6-2.

Halaman:
1 2
