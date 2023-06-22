Advertisement
NETTING

Rehan Naufal/Lisa Ayu Beberkan Persiapan Jelang Hadapi Wakil Tuan Rumah di 16 Besar Taipei Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |08:56 WIB
Rehan Naufal/Lisa Ayu Beberkan Persiapan Jelang Hadapi Wakil Tuan Rumah di 16 Besar Taipei Open 2023
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
TAIPEI – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, membeberkan persiapan jelang berlaga di babak 16 besar Taipei Open 2023. Pada babak itu, Rehan/Lisa diketahui akan melawan wakil tuan rumah, Tseng Min Hao/Hsieh Pei Shan.

Rehan/Lisa mengatakan bakal berusaha lebih menjaga fokus dan tidak banyak membuat kesalahan sendiri. Dengan begitu, mereka berharap bisa melewati tantangan di babak kedua ini dengan mudah.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

"Untuk persiapan di babak kedua, saya ingin besok lebih fokus lagi dan tidak banyak membuat kesalahan sendiri," ujar Rehan, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Kamis (22/6/2023).

Rehan/Lisa sendiri berhasil melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Vinson Chiu/Jennie Gai. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-12 dalam laga yang digelar di Tian-Mu Arena, Taipei, Rabu 21 Juni 2023.

