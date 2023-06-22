Rehan Naufal/Lisa Ayu Beberkan Persiapan Jelang Hadapi Wakil Tuan Rumah di 16 Besar Taipei Open 2023

TAIPEI – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, membeberkan persiapan jelang berlaga di babak 16 besar Taipei Open 2023. Pada babak itu, Rehan/Lisa diketahui akan melawan wakil tuan rumah, Tseng Min Hao/Hsieh Pei Shan.

Rehan/Lisa mengatakan bakal berusaha lebih menjaga fokus dan tidak banyak membuat kesalahan sendiri. Dengan begitu, mereka berharap bisa melewati tantangan di babak kedua ini dengan mudah.

"Untuk persiapan di babak kedua, saya ingin besok lebih fokus lagi dan tidak banyak membuat kesalahan sendiri," ujar Rehan, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Kamis (22/6/2023).

Rehan/Lisa sendiri berhasil melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Vinson Chiu/Jennie Gai. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-12 dalam laga yang digelar di Tian-Mu Arena, Taipei, Rabu 21 Juni 2023.