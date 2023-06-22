Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Anthony Ginting Bikin Viktor Axelsen Tak Berkutik Lewat Pukulan Backhand-nya Disorot BWF

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:00 WIB
Momen Anthony Ginting Bikin Viktor Axelsen Tak Berkutik Lewat Pukulan Backhand-nya Disorot BWF
Anthony Ginting bikin Viktor Axelsen tak berkutik hadapi backhand-nya (Foto: PBSI)
MOMEN Anthony Ginting bikin Viktor Axelsen tak berkutik lewat pukulan backhand-nya disorot BWF. Hal ini terjadi pada laga final Indonesia Open 2023, Minggu 18 Juni 2023 lalu.

Anthony Ginting harus puas gagal juara di kandang sendiri pada Indonesia Open 2023. Tunggal putra terbaik Indonesia tersebut takluk dalam dua set langsung dengan skor 14-21 dan 13-21.

Viktor Axelsen

Meskipun demikian, Ginting telah memperlihatkan penampilan yang cukup menghibur di Istora Senayan. Seperti halnya ketika merebut poin di set kedua saat kedudukan 6-3 untuk keunggulan Axelsen.

Pada saat itu, duel sengit terjadi di antara para tunggal putra yang berada di dua peringkat teratas BWF tersebut. Reli panjang terjadi dengan Ginting dan Axelsen sama-sama berhasrat merebut poin.

Axelsen sempat mencoba untuk mematikan bola dengan smash-nya yang mengarah ke sisi yang tidak menguntungkan untuk Ginting, yaitu sisi kirinya. Namun, oleh Ginting, bola dikembalikan dengan pukulan backhand.

