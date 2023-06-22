Bos Ducati Buka Suara soal Kans Jorge Martin Dipromosikan ke Tim Pabrikan pada MotoGP 2024

PAOLO Ciabatti buka suara soal kans Jorge Martin dipromosikan ke tim pabrikan pada MotoGP 2024. Direktur balap Ducati Corse, Paolo Ciabatti, mengatakan bahwa untuk saat ini, Martin akan tetap membalap bagi Pramac Ducati pada MotoGP musim depan.

Martinator – julukan Jorge Martin – tampil memukau di MotoGP 2023. Dia merupakan pesaing Francesco Bagnaia di klasemen sementara dengan bertengger di peringkat kedua berkat raihan 144 poin.

Teranyar, pembalap asal Spanyol ini sukses memenangkan balapan di MotoGP Jerman pada akhir pekan lalu. Itu menyambung performa apiknya dari Prancis dan Italia ketika dia sukses keluar sebagai runner-up.

Dia juga memenangkan sprint race di Prancis dan Jerman hingga memunculkan rumor bahwa Martin bisa dipromosikan ke tim pabrikan seperti Yamaha. Bahkan, Ducati Lenovo kabarnya juga bakal mempertimbangkan untuk mempromosikannya ke tim pabrikan pada musim depan setelah Enea Bastianini belum bisa unjuk gigi di musim perdananya tahun ini karena cedera.

Namun, Ciabatti mengatakan bahwa sang pembalap berusia 25 tahun untuk tetap bersama Pramac pada musim depan. Terlebih, dia juga hanya ingin pindah ke tim pabrikan jika tidak membalap untuk Pramac lagi dan hingga saat ini belum ada penawaran apa pun yang menghampirinya.