HOME SPORTS BASKET

Victor Wembanyama Masuk Urutan Pertama NBA Draft 2023, Resmi Merapat ke San Antonio Spurs?

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |16:15 WIB
Victor Wembanyama Masuk Urutan Pertama NBA Draft 2023, Resmi Merapat ke San Antonio Spurs?
Victor Wembanyama masuk urutan pertama NBA Draft 2023 (Foto: Instagram/@wemby)
A
A
A

VICTOR Wembanyama masuk urutan pertama NBA Draft 2023. Pebasket 19 tahun asal Prancis itu langsung jadi incaran San Antonio Spurs untuk NBA 2023-2024.

Untuk diketahui kembali, perhelatan NBA 2022-2023 sudah rampung. Denver Nuggets keluar jadi juara setelah mengalahkan Miami Heat di final dengan keunggulan 4-1.

Victor Wembanyama

Selepas NBA 2022-2023, seluruh tim pun kembali mempersiapkan diri untuk hadapi musim baru. Salah satu persiapannya adalah memboyong pemain untuk memperkuat kedalaman skuadnya.

Untuk memboyong pemain, klub-klub di NBA bisa mengikuti NBA Draft, yang di dalamnya masuk kumpulan pemain untuk prospek bermain di NBA musim baru. Salah satu pemain yang masuk adalah Victor Wembanyama.

Saat ini Victor Wembanyama masih berstatus sebagai pemain tim lokal Prancis, Boulogne-Levallois Metropolitans 92. Namun namanya hangat diperbincangkan bakal hijrah ke Amerika Serikat untuk mentas di NBA 2023-2024.

Victor Wembanyama sendiri masuk dalam NBA Draft 2023. Namanya bahkan ada di urutan pertama.

Menariknya, pemain berposisi forward itu langsung diincar klub NBA, San Antonio Spurs. Media asing banyak yang memuat laporan, jika Victor Wembanyama bakal mendapat keuntungan seandainya bersedia gabung dengan Spurs.

