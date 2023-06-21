5 Atlet Mualaf Indonesia yang Miliki Karier Cemerlang di Dunia Olahraga, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia!

Lindswell Kwok menjadi salah satu atlet mualaf yang memiliki karier cemerlang di dunia olahraga (Foto: Instagram/lindswell_k)

SEBANYAK 5 atlet mualaf Indonesia yang miliki karier cemerlang di dunia olahraga akan dibahas di sini. Sebagai seorang atlet, meraih prestasi tentunya menjadi salah satu target utama selama berkarier.

Terlebih, bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional tentu akan menjadi kebanggan bagi seorang atlet. Kendati begitu, kehidupan seorang atlet tidak hanya soal bertanding, melainkan juga perihal kepercayaan.

Terdapat sejumlah atlet mualaf Indonesia yang memiliki karier cemerlang di dunia olahraga. Lantas, siapa sajakah atlet-atlet tersebut? Simak ulasan Okezone berikut ini untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Atlet Mualaf Indonesia yang Miliki Karier Cemerlang di Dunia Olahraga

5. Lindswell Kwok





Lindswell Kwok merupakan mantan atlet wushu Indonesia. Selama berkiprah sebagai seorang atlet, Lindswell Kwok tak jarang mengharumkan nama Tanah Air.

Dia berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia pada 2009, 2013, 2015, dan 2017. Selain itu, dia juga sukses menyabet medali emas di Asian Games 2018.

Tak lama meraih medali emas di Asian Games 2018, Lindswell Kwok resmi memeluk agama Islam. Awalnya dia diketahui memeluk agama Budha, namun lingkungan pertemanan atlet menuntun wanita yang dijuluki Ratu Wushu Indonesia itu untuk mengenal agama Islam.

4. Elie Aiboy





Urutan berikutnya adalah Elie Aiboy. Kehebatan Elie Aiboy dalam mengolah bola sudah tidak perlu diragukan lagi. Meski telah pensiun, kualitasnya di atas lapangan akan selalu diingat pencinta sepakbola Tanah Air.

Elie Aiboy pun sempat berkarier di Liga Malaysia bersama Selangor FA. Di sana, dia mengharumkan nama Indonesia dengan membantu Selangor FA menjuarai Liga Malaysia dan Piala FA-nya Malaysia.

Di sisi lain, Elie Aiboy diketahui memutuskan untuk menjadi mualaf ketika dirinya merantau ke Tanah Minang. Keputusan itu diambil setelah dirinya bertemu wanita yang dinikahinya.