HOME SPORTS SPORT LAIN

Juara Back to Back POBSI Pool Circuit 2023, Punguan Sihombing Puncaki Ranking Nasional Biliar Putra Indonesia!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |17:48 WIB
Juara Back to Back POBSI Pool Circuit 2023, Punguan Sihombing Puncaki Ranking Nasional Biliar Putra Indonesia!
PB POBSI rilis ranking nasional biliar putra Indonesia (Foto: PB POBSI)
A
A
A

PUNGUAN Sihombing dari klub Mantra berhasil juara back to back di POBSI Pool Circuit 2023. Dengan begitu, persaingan para atlet nasional untuk menjadi pebiliar terbaik di Indonesia semakin menarik.

Dalam seri terakhir POBSI Pool Circuit seri III di Yogyakarta, 12-15 Juli 2023 lalu, Punguan Sihombing dari klub Mantra sukses meraih gelar juara. Hasil tersebut membuat dirinya kian kukuh di puncak klasemen sementara ranking nasional kategori Pool Putra.

Ranking nasional Biliar Putra Indonesia

Dengan raihan 1035 poin, Punguan berhasil menyalip para pesaingnya dan mengambil alih posisi pertama. Keberhasilannya ini sangat mengesankan, karena Punguan berhasil meraih juara berturut-turut dalam dua seri terakhir POBSI Pool Circuit 2023, yakni seri II dan III.

Tidak hanya Punguan, Rizky dari klub ESBE berhasil naik ke posisi kedua dalam klasemen poin ranking nasional dengan total 965 poin. Posisi ini diraihnya setelah berhasil mencapai delapan besar dalam POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta.

Diikuti oleh Irsal Nasution dari klub yang sama, yang turun ke posisi ketiga dengan raihan 930 poin. Sementara itu, Klub JRX juga tidak mau ketinggalan dalam persaingan ini.

Adapun dua pebiliar dari klub tersebut, Andri dan Ismail Kadir, berhasil menempati posisi keempat dan kelima dalam klasemen sementara. Andri berhasil mengumpulkan 915 poin, sedangkan Ismail Kadir, yang tidak ikut serta dalam POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta, berhasil mengumpulkan 870 poin.

Halaman:
1 2
