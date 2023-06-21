Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Wakil Indonesia di Hari Kedua Taipei Open 2023: Termasuk Chico Aura, 7 Wakil Tanah Air Lolos ke 16 Besar

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:47 WIB
Hasil Wakil Indonesia di Hari Kedua Taipei Open 2023: Termasuk Chico Aura, 7 Wakil Tanah Air Lolos ke 16 Besar
Chico Aura Dwi Wardoyo lolos ke 16 besar Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL wakil Indonesia di hari kedua Taipei Open 2023 akan dibahas di sini. Termasuk Chico Aura Dwi Wardoyo, 7 wakil Tanah Air berhasil melaju ke 16 besar turnamen berlevel Super 300 itu.

Gelaran Taipei Open 2023 terus berlanjut dan telah memasuki hari kedua. Pada hari ini, Rabu (21/6/2023), terdapat sembilan wakil Indonesia yang bertanding.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Dimulai dari ganda putri. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi sukses mengalahkan wakil tuan rumah, Yan Fei Chen/Liang Ching Sun lewat dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-15.

Kemudian di nomor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Tommy Sugiarto sama-sama meraih hasil positif. Tommy berhasil mengalahkan Chen Chi Ting (Taiwan) lewat rubber gim dengan skor 18-21, 21-12, dan 21-17. Sementara Chico Aura mampu menaklukkan Lu Chia Hung (Taiwan) lewat dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-6.

Selanjutnya di nomor ganda campuran. Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila juga sukses mengalahkan wakil tuan rumah, Ming Che Lu/Chung Kan-Yu lewat dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-18.

Kemenangan juga diraih Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas. Berhadapan dengan wakil Australia, Kenneth Zhe Hooi Choo/Gronya Somerville, Rinov/Pitha menang lewat dua gim langsung dengans kor 21-16 dan 21-14.

Halaman:
1 2
