Kelar Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan Tebar Senyuman saat Beralih Cabor Basket

KELAR Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan tebar senyuman saat beralih ke cabor basket. Seperti diketahui, pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan gagal berbuat banyak di Indonesia Open 2023.

Pada babak 32 besar, pasangan berjuluk The Daddies ini sebenarnya tampil dengan sangat apik. Mereka mampu mengalahkan ganda putra unggulan Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren dalam dua game langsung 21-16 dan 21-17.

Namun penampilan apik mereka terhenti di babak 16 besar. Pada babak ini, The Daddies harus takluk dari junior mereka sendiri, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. Pasangan ganda putra ranking 7 ranking BWF itu kalah secara dramatis melalui rubber game 18-21, 21-19, dan 23-21.

Kekalahan The Daddies di babak 16 besar Indonesia Open 2023 menjadi tambahan rekor buruk yang mereka raih setidaknya pada tiga turnamen terakhir. The Daddies terakhir kali mencapai final pada turnamen All England 2023 lalu.

Namun semenjak Mohammad Ahsan mengalami cedera pada laga final All England 2023, The Daddies tak kunjung kembali ke performa terbaiknya. Sebelum gelaran Indonesia Open 2023, Ahsan/Hendra juga tidak mampu melangkah terlalu jauh di Badminton Asia Championships 2023, Malaysia Masters 2023, dan juga Singapore Open 2023.

Meski terbilang gagal total di turnamen BWF Super 1000 itu, Ahsan/Hendra tampaknya tidak terlalu ambil pusing. Mereka justru memanfaatkan waktu luang mereka yang pulang lebih dulu untuk berkumpul dengan keluarga.