Anthony Ginting Pilih Liburan Bareng Pacar ke Australia dan Absen di Taipei Open 2023

TUNGGAL putra jagoan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting pilih liburan bareng pacar ke Australia dan absen di Taipei Open 2023. Hal itu diketahui dalam unggahan tunggal putra nomor dua dunia itu di Instagram Stories pribadinya, @sinisukanthony.

Pada unggahannya, Anthony Ginting terlihat sedang di Australia untuk menemui kekasihnya, Mitzi Abigail. Pada momen tersebut, atlet kelahiran Cimahi, Bandung, itu memberikan kejutan untuk sang pacarnya itu di sebuah bandara di Australia.

Anthony Ginting kerap mengunggah ulang postingan temannya yang menandakan bahwa dirinya sedang berlibur di Australia. Sementara itu, sang kekasih Mitzi Abigail juga mengunggah momen Anthony Ginting saat memegang buket bunga pemberiannya.

Itu artinya, Anthony Ginting lebih memilih liburan bersama sang kekasih, Mitzi Abigail usai memutuskan absen di ajang Taipei Open 2023. Turnamen BWF Super 300 itu sendiri berlangsung sejak Selasa (20/6/23) hingga Minggu (25/6/23) pekan ini di Taipei.

Padahal, aksi tunggal putra jagoan Indonesia itu sangat dinanti-nantikan oleh badminton lovers Tanah Air. Apalagi, Anthony Ginting baru saja tampil gemilang dengan menjuarai Singapore Open 2023.