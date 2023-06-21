Hasil Taipei Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Melaju ke 16 Besar Usai Bungkam Wakil Amerika Serikat

HASIL Taipei Open 2023 sudah diketahui. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati melaju ke 16 besar setelah menaklukkan wakil Amerika Serikat, Vinson Chiu/Jennie Gai.

Laga tersebut dilangsungkan di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Rabu (21/6/2023) siang WIB. Rehan/Lisa menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-16, dan 21-12.

Rehan/Lisa sempat kecolongan sehingga gagal meraih poin pertama di gim pertama. Kendati demikian, mereka langsung melesat dan unggul 4-1 sebelum menjauh di angka 12-4.

Sempat tertahan di poin ke-12, Rehan/Lisa perlahan mulai meraih poin demi poin dan unggul 13-7, 15-9, dan 16-12. Rehan/Lisa pun terus menjaga keunggulan tersebut dan sukses mengamankan gim pertama dengan skor akhir 21-16.

Memasuki gim kedua, Rehan/Lisa tidak menurunkan tempo permainan. Mereka langsung unggul dengan skor 6-1 dan 10-3 sebelum mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-4.