Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Melaju ke 16 Besar Usai Bungkam Wakil Amerika Serikat

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |15:02 WIB
Hasil Taipei Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Melaju ke 16 Besar Usai Bungkam Wakil Amerika Serikat
Rehan Naufal/Lisa Ayu lolos ke 16 besar Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Taipei Open 2023 sudah diketahui. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati melaju ke 16 besar setelah menaklukkan wakil Amerika Serikat, Vinson Chiu/Jennie Gai.

Laga tersebut dilangsungkan di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Rabu (21/6/2023) siang WIB. Rehan/Lisa menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-16, dan 21-12.

Rehan Naufal/Lisa Ayu

Rehan/Lisa sempat kecolongan sehingga gagal meraih poin pertama di gim pertama. Kendati demikian, mereka langsung melesat dan unggul 4-1 sebelum menjauh di angka 12-4.

Sempat tertahan di poin ke-12, Rehan/Lisa perlahan mulai meraih poin demi poin dan unggul 13-7, 15-9, dan 16-12. Rehan/Lisa pun terus menjaga keunggulan tersebut dan sukses mengamankan gim pertama dengan skor akhir 21-16.

Memasuki gim kedua, Rehan/Lisa tidak menurunkan tempo permainan. Mereka langsung unggul dengan skor 6-1 dan 10-3 sebelum mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/30/40/2839324/chico-aura-beberkan-faktor-non-teknis-yang-bikin-dirinya-jadi-juara-taipei-open-2023-W0DdpY4bVr.jpg
Chico Aura Beberkan Faktor Non-teknis yang Bikin Dirinya Jadi Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839056/meski-tak-hadir-di-taipei-open-2023-coach-irwansyah-tetap-beri-arahan-kepada-chico-aura-6bR494g9Yb.jpg
Meski Tak Hadir di Taipei Open 2023, Coach Irwansyah Tetap Beri Arahan kepada Chico Aura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/40/2839042/gelar-juara-taipei-open-2023-buat-chico-aura-kian-percaya-diri-sambut-turnamen-selanjutnya-kRpFRHbVai.jpg
Gelar Juara Taipei Open 2023 Buat Chico Aura Kian Percaya Diri Sambut Turnamen Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837133/kunci-keberhasilan-chico-aura-juarai-taipei-open-2023-terungkap-mOYkJ7MIT0.jpg
Kunci Keberhasilan Chico Aura Juarai Taipei Open 2023 Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2836992/selebrasi-sujud-syukur-chico-aura-jadi-sorotan-usai-juara-taipei-open-2023-1AVOTatx1E.jpg
Selebrasi Sujud Syukur Chico Aura Jadi Sorotan Usai Juara Taipei Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/40/2836822/harry-hartono-ungkap-kunci-utama-chico-aura-dwi-sabet-gelar-juara-taipei-open-2023-rpMF76Srr2.jpg
Harry Hartono Ungkap Kunci Utama Chico Aura Dwi Sabet Gelar Juara Taipei Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement