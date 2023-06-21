Hasil Taipei Open 2023: Lakukan Comeback Fantastis, Tommy Sugiarto Melenggang ke 16 Besar

HASIL Taipei Open 2023 sudah diketahui. Tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto melakukan comeback fantastis atas wakil tuan rumah, Chen Ti Cing dan berhasil melaju ke babak 16 besar.

Laga tersebut berlangsung di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Rabu (21/6/2023) siang WIB. Tommy Sugiarto menang lewat rubber gim dengan skor 18-21, 21-12, dan 21-17.

Pada gim pertama, Tommy Sugiarto sempat unggul lebih dulu di angka 2-0. Akan tetapi, wakil tuan rumah mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan 5-5.

Setelahnya, Chen Ti Cing mampu unggul 8-5 dari Tommy Sugiarto. Dia pun sukses mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-10.

Selepas jeda, Tommy Sugiarto kewalahan meladeni permainan cepat sang lawan. Tomy terus tertinggal di angka 14-16 dan takluk di gim pertama dengan skor 18-21.

Pada gim kedua, pertarungan sengit langsung tersaji di awal. Kedua pemain saling jual beli serangan dan skor pun imbang di angka 4-4.

Akan tetapi, Tommy Sugiarto mampu bermain jauh lebih tenang dan memberikan tekanan kepada sang lawan. Hasilnya, dia mampu unggul 8-5 sebelum akhirnya mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-7.

Selepas rehat, Tommy Sugiarto menunjukkan dominasi apik kepada Chen Ti Cing. Dia terus menjaga keunggulan di angka 17-8 dan kemudian meraih kemenangan di gim kedua dengan skor 21-12.