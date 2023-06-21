Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2023: Kalahkan Wakil Tuan Rumah, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Lolos ke 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |11:06 WIB
Hasil Taipei Open 2023: Kalahkan Wakil Tuan Rumah, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Lolos ke 16 Besar
Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIPEI – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Taiwan, Yan Fei Chen/ Liang Ching Sun, di babak 32 besar Taipei Open 2023, pada Rabu (21/6/2023) pagi WIB. Mereka menang dengan dua gim langsung atas wakil tuan rumah tersebut.

Tepatnya Febriana/Amalia menang dengan skor 21-18 dan 21-19 usai berjuang selama 36 menit. Berkat kemenangan itu, Febriana/Amalia berhak melaju ke babak 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Pratiwi- memulai pertandingan dengan kurang baik. Mereka melakukan beberapa error sendiri sehingga tertinggal 2-5 dan 4-7.

Berstatus sebagai unggulan pertama, pasangan Merah-Putih enggan dipermalukan begitu saja. Mereka pun berhasil bangkit dan menyamakan skor di angka 7-7 meski kemudian tetap tertinggal 10-11 di interval gim pertama.

Febriana/Amalia

Usai jeda, terjadi kejar-kejaran angka dalam pertarungan yang cukup alot dengan reli-reli panjang yang terjadi. Skor imbang pun terus berlangsung dalam kedudukan 12-12 hingga 17-17.

Di poin-poin kritis, Ana/Tiwi sukses bermain dengan tenang tanpa melakukan kesalahan. Serangan-serangan yang mereka lakukan pun membuahkan poin yang membuat mereka mengamankan gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Halaman:
1 2
